SSK - söker kandidat för hösten och vintern 2025 uppdrag på sjukhus i No...

2025-09-23
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Hej! Nu söker vi på Big Care leg. sjuksköterskor till hyruppdrag i Norrland på diverse olika SSK uppdrag hösten och vintern 2025.
Kommande behov
• Det finns vinteruppdrag där även du som specialistutbildad SSK kommer att kunna hitta något passande.
• Det finns alla olika typer av uppdrag som exempelvis kan sträcka sig över månader med heltidstimmar eller ströpass alt. korttidskontrakt. Vi anpassar uppdrag efter dina behov och önskemål. Jobb på olika avdelningar på sjukhusen finns att ansöka utefter dina preferenser.
Kvalifikationskrav
• Svenskt legitimerad sjuksköterska
• Två års yrkeserfarenhet som sjuksköterska senaste 4 åren.
• 2 chefsreferenser
Meriterande
• Du som söker bör vara trygg i din yrkesroll samt ha lätt för att anpassa dig till nya arbetssituationer och rutiner.
Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Big Care
http://www.bigcare.se/ Arbetsplats
Big Care Kontakt
John john@bigcare.se 0709993322
9522248