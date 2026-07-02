SSG söker IT-specialist inom infrastruktur och moln (Azure)
Experis AB / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2026-07-02
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, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en modern, helt molnbaserad IT-miljö där du får kombinera teknik, säkerhet och utveckling? Nu söker vi en IT-specialist som vill spela en nyckelroll i att vidareutveckla vår infrastruktur och säkerställa en stabil och säker IT-miljö. Här får du möjlighet att påverka, förbättra och arbeta nära både teknik och verksamhet
På SSG utvecklar vi digitala lösningar och tjänster som hjälper industrin att arbeta säkrare, smartare och mer hållbart. Nu står vi inför en strategisk förflyttning där vi går från att arbeta i separata delar till att bygga en gemensam och skalbar plattform med nya tjänster, affärsmöjligheter och möjligheter att växa internationellt
Om rollen
Som IT-specialist arbetar du med infrastruktur och IT-säkerhet på både operativ och taktisk nivå i en helt molnbaserad miljö baserad på Azure och Microsoft 365. Du blir en del av ett mindre team där samarbete, kunskapsdelning och ett gemensamt ansvarstagande är centrala delar av arbetet.
I rollen ansvarar du för att identifiera förbättringsområden inom infrastruktur och IT-säkerhet och omsätta dessa i praktiken genom att analysera behov, ta fram lösningar och driva implementation. Du arbetar såväl självständigt som tillsammans med kollegor och bidrar till att utveckla och effektivisera IT-miljön, bland annat genom automatisering och arbete med Infrastruktur som kod.
En viktig del av arbetet är att säkerställa att miljön är uppdaterad, säker och fungerar effektivt över tid. Du planerar och driver dina uppgifter inom ramen för teamets backlogg och följer upp att arbetet genomförs enligt plan. Rollen innebär också samarbete med interna team samt externa partners och leverantörer, där du kan komma att både kravställa och leda arbete inom ditt ansvarsområde.
Utöver utvecklingsarbetet ingår även ett operativt ansvar som är en del av rollen. Du deltar i det som kallas "operativ vecka", där teamet enligt ett rullande schema tar ett större ansvar för support och användarrelaterade IT-frågor som inte kan lösas av första linjens helpdesk.
Placeringsort: Sundsvall
Vem är du?
Vi söker dig som brinner för teknik och som vill vara med och utveckla en modern, molnbaserad IT-miljö. Du har en akademisk utbildning från högskola eller universitet, alternativt motsvarande erfarenhet som gett dig en stabil teknisk grund och förmåga att snabbt sätta dig in i nya områden.
Du har flera års erfarenhet av att arbeta med IT-infrastruktur i Azure och Microsoft 365 och känner dig trygg i hur moderna IT-miljöer byggs upp, utvecklas och säkras. Du har god kunskap inom Microsofts ekosystem, exempelvis klient- och servermiljöer samt tjänster som Exchange och Intune, och du har en naturlig förståelse för vikten av IT-säkerhet i en molnbaserad verklighet.
Har du dessutom erfarenhet av Infrastruktur som kod, exempelvis via script eller verktyg som Bicep, eller har arbetat med säkerhetslösningar som Microsoft Defender, ser vi det som ett stort plus.
För att trivas i rollen är du en person som tar ansvar och driver ditt arbete framåt, samtidigt som du uppskattar att arbeta tillsammans med andra och bidra till teamets utveckling. Du är analytisk, lösningsorienterad och tycker om att gå från idé till genomförd förbättring. Dessutom har du en god kommunikativ förmåga och kan på ett tydligt sätt dela med dig av din kunskap till både kollegor och andra delar av organisationen.
Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift, och känner dig motiverad av att vara med och skapa en säker, stabil och framtidssäkrad IT-miljö.
Förmåner för dig som medarbetare hos SSG:
Modernt kontor med egna arbetsplatser
Inspirerande mötesytor med studio, arkadspel och en 3D-printer
Inkluderande arbetsmiljö med god gemenskap och en hållbar prestationskultur
Kompetensutveckling på arbetstid
Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt möjlighet till innebandy, gruppträning och padel med kollegorna
Arbetstidsförkortning med lediga dagar och sommar-/vintertid
Privat sjukvårdsförsäkring
Tjänstepension ITP1 och kollektivavtal
Vinstdelning när det går bra för SSG
Om SSG
I över 60 års tid har SSG samlat svensk industris främsta experter i kommittéer och nätverk för att hitta lösningar på branschens gemensamma utmaningar. Bland våra kunder finns över 400 av de största internationella industriföretagen, mer än 50 000 entreprenörsbolag och vi levererar cirka 500 000 digitala säkerhetsutbildningar - varje år.
Vi välkomnar framtidens utmaningar och möjligheter. Med innovativ teknik lägger vi grunden för nya tjänster som gör internationell industri konkurrenskraftig.Publiceringsdatum2026-07-02Kontaktuppgifter för detta jobb
Vi samarbetar med Jefferson Wells i denna rekrytering. Har du frågor är du välkommen att kontakta Karin Frisendahl eller Mats Andersson.
Mats Andersson: 070-8543042, mats.andersson@jeffersonwells.se
Karin Frisendahl: 070-3774546, karin.frisendahl@jeffersonwells.se
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Din ansökan vill vi ha via länken nedan senast den 16 augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Skönsbergsvägen 3 856 41 Sundsvall (visa karta
)
856 41 SUNDSVALL Arbetsplats
SSG Kontakt
Contact
Mats Andersson Mats.Andersson@jeffersonwells.se 0708543042 Jobbnummer
9989408