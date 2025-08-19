Ssab - Skiftgående Elektriker - Skiftgående Uh Kallvals
2025-08-19
Är du utbildad elektriker med teknisk kunskap inom el, automation och/eller drivsystem? Är du kommunikativ och drivande? Skulle du trivas med att arbeta i en mycket kompetent grupp av kollegor inom el och mekanik? Är du intresserad av att arbeta med avhjälpande underhåll på SSAB? Då är du elektrikern vi söker! Välkommen med din ansökan redan idag. Placeringsort Borlänge.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin. Om tjänsten
Arbetet som skiftgående elektriker innebär felsökning och avhjälpande åtgärder i våra anläggningar. I din roll som elektriker på skiftunderhåll kommer du att utföra anläggningsnära arbeten i form av avhjälpande UH-arbete, Vilket innebär att återställa anläggningen till produktionsmässig status. I arbetet ingår även ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar och att jobba med förebyggande åtgärder.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat felsökning, utförande av underhållsåtgärder, ritningsläsning, grundorsaksanalyser, planering och beredning i IFS underhållssystem av eget arbete.
Sista ansökningsdag är den 3 September, men sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande och rekryteringen kommer att stängas när vi hittat den kandidat vi söker.
Arbetstiden är 5-skift.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
I din roll som elektriker på skiftunderhåll kommer du att utföra anläggningsnära arbeten i form av avhjälpande UH-arbete, vilket innebär att återställa anläggningen till produktionsmässig status.
I arbetet ingår även ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar och att jobba med förebyggande åtgärder.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat felsökning, utförande av underhållsåtgärder, ritningsläsning, grundorsaksanalyser, planering och beredning i IFS underhållssystem av eget arbete.
Om dig
Vi söker dig som har gymnasieutbildning inom el, automation, styr-/reglerteknik eller drivsystem, alternativt har motsvarande dokumenterad kunskap inom el.
Det är meriterande för tjänsten om du har specifik kunskap eller erfarenhet inom el, automation och/ eller varvtalsreglerade AC-drifter.
Det är även önskvärt, men ej ett krav att du har erfarenhet av nätverk och IT-system. Goda kunskaper i svenska och engelska då dokumentation och kommunikation med leverantörer sker på dessa språk.
Körkort B är ett krav för tjänsten.
Vi sätter stor vikt vid personliga egenskaper och för tjänsten som elektriker söker vi en noggrann och strukturerad person.
För att trivas i rollen tror vi att du har en förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.
Du behöver kunna ta initiativ och vara drivande i arbetet när situationen kräver.
Eftersom du kommer att ha ett tätt samarbete med både interna och externa kollegor söker vi dig som är kommunikativ och känner dig trygg med att ta kontakt med olika roller och befattningar inom verksamheten, såväl interna som externa.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4.Tester
5. Kom och träffa oss
6. Hälsoundersökning
7. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna rekryterande chef Mikael Hansson, Sektionschef skiftgående UH Kallvals, tfn 0243 - 720 38.
Kontakta Mikael via mail - mikael.hansson@ssab.com
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din närmaste chef heter Mikael Hansson. Jag ansvarar för en grupp bestående av både elektriker och mekaniker som under dygnets alla timmar utför underhåll i våra anläggningar. Vill du ta chansen att få utveckla dig själv och samtidigt vara en del av en teknikstark grupp där stor vikt läggs på att ta eget ansvar så är detta jobbet för dig. Välkommen med din ansökan!"
SSAB är ett av Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
Sista dag att ansöka är 2025-09-03
