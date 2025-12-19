Ssab - Semestervikarier 2026 - Brand & Räddning Luleå
Ssab Emea AB / Brandmansjobb / Luleå Visa alla brandmansjobb i Luleå
2025-12-19
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ssab Emea AB i Luleå
, Borlänge
, Surahammar
, Västerås
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du vara först på plats när larmet går? Som brandman vid vår interna räddningstjänst på SSAB i Luleå får du en spännande och omväxlande roll där du både arbetar förebyggande och operativt. Vi söker flera engagerade och ansvarsfulla semestervikarier som vill vara en del av vårt team och bidra till säkerheten inom vårt industriområde. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter. Om du är redo för en utmaning och vill göra skillnad, sök redan idag! Placeringsort Luleå.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Som brandman vid vår interna räddningstjänst kommer du att ha en central roll i att säkerställa säkerheten inom SSABs område.
Ditt arbete kommer att bestå av både förebyggande och operativa uppgifter, vilket innebär att du både kommer att arbeta med att förhindra olyckor och att vara först på plats när larmet går.
Vi söker totalt 6 stycken semestervikarier, både skiftgående och på dagtid.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Delta i SSAB:s interna räddningsstyrka vid olyckor och nödsituationer.
Utföra förebyggande brandskyddsarbete för att minimera risken för bränder och andra olyckor.
Genomföra regelbundna säkerhetsinspektioner och underhåll av brandutrustning.
Utbilda och informera personal om brandsäkerhet och förebyggande åtgärder.
Samarbeta med andra avdelningar för att säkerställa en säker arbetsmiljö.
Om dig
Du har en nyfikenhet och drivkraft till att lära dig nya saker.
Du värnar om din egen och andras säkerhet.
Du är en lagspelare som gillar att jobba i team.
Du har god självkännedom, sprider positiv energi och föregår med gott exempel.
Du bidrar till förbättringar och uppnår resultat.
Du har godkända betyg i kärnämnena (svenska, matematik och engelska) på gymnasienivå eller liknande.
B-körkort (C-körkort är meriterande).
Du behärskar svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har en genomförd alternativt påbörjad utbildning inom räddningstjänst (Skydd Mot Olyckor, Grundutbildning för räddningspersonal i beredskap eller motsvarande).
Erfarenhet av att arbeta som utryckande räddningstjänstpersonal är också meriterande.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Kom och träffa oss
5. Hälsoundersökning
6. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Vanliga frågor och svar - Läs mer här https://www.ssab.com/sv-se/ssab-koncern/karriar/semestervikariat
I år sker vår semesterrekrytering via Konsultia, men anställningen sker som vanligt hos SSAB.
Kontakta Ola Nordkvist, Chef Brand & Räddning SSAB, ola.nordkvist@ssab.com
Kontakta Ida Johansson, Platschef Konsultia, tfn 072-517 2604, ida.johansson@konsultia.se
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Ledarna och Unionen som nås via vår växel på tfn 0920-920 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din chef heter Ola Nordkvist.
Som vikarierande brandman hos oss blir du en del i ett team med hög arbetsglädje och god sammanhållning. Ett spännande och omväxlande arbete väntar som innefattar både utryckning vid larm och förebyggande brandskyddsarbete.
Välkommen med din ansökan".
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
Facebook, Instagram, LinkedIn, X och YouTube. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ssab Emea AB
(org.nr 556313-7933)
Luleå (visa karta
)
971 88 LULEÅ Arbetsplats
Ssab Emea AB Jobbnummer
9657676