Ssab - Mekaniker/underhållsgeneralist - Stränggjutningen, Stålverket
Ssab Emea AB / Maskinreparatörsjobb / Oxelösund Visa alla maskinreparatörsjobb i Oxelösund
2025-09-18
Vill du ha en varierande tjänst med spännande utmaningar där du får chans att arbeta med kollegor inom olika områden som drift, process, elektriker och instrumentare? Tillsammans arbetar ni med effektiva underhålls- och förbättringsåtgärder för att säkerställa en hög tillgänglighet på anläggningarna. Placeringsort Oxelösund.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Som underhållsgeneralist vid Stränggjutningen kommer du tillsammans med tekniker, mekaniker och övriga yrkesverksamma grupper att vara sammanhållande för UH-aktiviteter inom ansvarsområdet.
Uppgiften är att arbeta med effektiva underhålls och förbättringsåtgärder för att säkerställa en hög tillgänglighet på anläggningarna.
För att lyckas i ditt uppdrag, krävs att du tillvaratar och förvaltar alla möjligheter till samarbete och god kommunikation.
Urval kommer att ske löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Generalistens fokus ligger i att rondera anläggningen utifrån en lagd plan samt ha god kännedom om aktuell maskinstatus.
Arbetet innebär även planering och beredning av UH-arbeten, och du arbetar både med avhjälpande och förebyggande underhåll.
Om dig
Du har gymnasiekompetens, helst med mekanisk underhållsinriktning.
Du har vana från tidigare underhållsarbete.
Har du god anläggningskännedom och är van vid ritningsläsning är detta ett plus.
Tidigare erfarenhet av underhållssystem är meriterande då du kommer att arbeta mycket i underhållssystemet IFS8.
Du är positiv, noggrann och flexibel och du har förmåga att lösa problem och ta egna beslut samtidigt som det är viktigt att du inser vikten av gruppens samlade insats för att nå uppsatta mål.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Ann-Sofie Sköld, Chef avsnitt UH Stålverk, ann-sofie.skold@ssab.com
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0155-254 000.
Några ord från din blivande chef och kollega
"Jag som blir din närmaste chef heter Ann-Sofie. Jag är chef vid avsnitt UH Stålverk och ansvarar för Mek/Media. Vi har som ansvar att på ett säkert sätt genomföra vårt underhållsarbete på anläggningarna inne på Stålverket. Här arbetar vi med att ta tillvara på alla medarbetares egna driv och där alla medarbetare tar ansvar för att utveckla verksamheten framåt. Om du jobbar hos mig får du arbeta ihop med kompetenta kollegor i en omväxlande miljö."
"Hej, mitt namn är Adam och jag är tekniker vid UH Stålverk. Vi kommer att jobba tätt tillsammans för att förbättra underhållet mot Strängen och göra oss redo för den pågående omställningen. Välkommen till vårt team."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ssab Emea AB
(org.nr 556313-7933)
Oxelösund (visa karta
)
613 80 OXELÖSUND Arbetsplats
Ssab Emea AB Jobbnummer
9515297