SRY-godkänd Yrkesbedömare inom Lokalvård
Nordisk Kompetens AB / Städarjobb / Sollentuna Visa alla städarjobb i Sollentuna
2026-07-19
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordisk Kompetens AB i Sollentuna
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-19Om företaget
Vi bygger upp en verksamhet inom validering av yrkeskompetens inom lokalvård i samarbete med Arbetsförmedlingen. Vårt mål är att hjälpa arbetssökande att få sina kunskaper bedömda och dokumenterade enligt branschens krav.Om tjänsten
Vi söker en SRY-godkänd yrkesbedömare inom lokalvård för deltidsanställning eller konsultuppdrag.
Tjänsten är flexibel och kan kombineras med annan anställning. Uppdragen planeras i samråd med dig och kan genomföras vid behov beroende på antal deltagare och geografisk placering.
Vi välkomnar ansökningar från hela Sverige.Dina arbetsuppgifter
Genomföra kompetenskartläggningar och kompetensbedömningar inom lokalvård.
Bedöma deltagare enligt SRY riktlinjer och valideringsmodell.
Dokumentera resultat och upprätta erforderliga underlag och utlåtanden.
Medverka i kvalitetssäkring av valideringsprocessen.
Samverka med verksamhetsansvarig och andra aktörer vid behov.KvalifikationerKvalifikationer
Godkänd SRY-yrkesbedömare.
Dokumenterad erfarenhet inom lokalvård.
God förmåga att dokumentera och kommunicera på svenska.
God datorvana.
Meriterande:
Erfarenhet av validering.
Erfarenhet av utbildning eller handledning.
Erfarenhet av arbete inom Arbetsförmedlingens tjänster.
Vi erbjuder
Flexibla arbetstider.
Deltidsanställning eller konsultupplägg enligt överenskommelse.
Möjlighet att vara med och bygga upp en växande verksamhet.
Konkurrenskraftig ersättning.Så ansöker du
Skicka CV samt en kort beskrivning av din erfarenhet som yrkesbedömare inom lokalvård till haidar@nordiskkompetens.se
Vi behandlar ansökningar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8090746-2106549". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordisk kompetens AB
(org.nr 556987-0750), https://jobb.nordiskkompetens.se
Sjöängsvägen 17 (visa karta
)
192 72 NORRVIKEN Arbetsplats
Nordisk Kompetens Jobbnummer
10006077