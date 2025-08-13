Sprudlande glatt restaurangbiträde med oslagbart kundfokus? Hör av dig!
2025-08-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Älvsborgsmässen Mässen är belägen på Göteborgs garnisonen Amf 4 i Västra Frölunda där vi i dagsläget serverar mellan 60-100 luncher per dag. Här erbjuder vi även frukost samt middag vid beställning. Nu söker vi förstärkning av ett glatt restaurangbiträde med kallskänkserfarenhet som vill arbeta i en härlig miljö på vår Mässrestaurang.
Eftersom vi befinner oss inne på en försvarsanläggning så måste du vara en svensk medborgare och ha ett prickfritt belastningsregister.
Kort om tjänsten
Vi söker en flexibel, snabbfotad och glädjespridande kollega som kan rodda varierande arbetsuppgifter inom restaurang och kök, samt ta emot beställningar, servera mat, hantera kassa, diska och hålla rent. Är du rätt person för jobbet så finns stora möjligheter till utveckling inom Nordrest!
Tjänsten är i huvudsak dagtid måndag-fredag men även kvällar och helger förekommer vid beställningar.
Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest
Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag
Möjlighet att delta i motionslopp
Stor kick-off för alla varje år
Möjlighet till kompetensutveckling
Korta beslutsvägar och stora möjligheter till egna initiativ
Vem är då vår nya drömkollega?
Du är en glad filur med härlig personlighet som är en fena på att handskas med gäster. Samtidigt är du en av de där utvalda som har den närmast magiska förmågan att bjuda på det där lilla extra som gör restaurangbesöket till en upplevelse i en klass för sig. Du är ansvarsfull, ambitiös och respektfull mot din omgivning.
Vi vill att du har:
Intresse för mat och dryck
Tidigare erfarenheter från restaurang
Kassa- och datavana
Mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
B-körkort
Låter det som du? Bra! Uppfyller du även följande punkter måste vi verkligen ta en kaffe:
Ett gediget intresse och gärna kunskap och erfarenhet av hållbarhetsarbete då restaurangen är KRAV-certifierad och kommer att bli både kvalitet- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001
Om Nordrest
Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen.
Låter det intressant? Då är du välkommen med din ansökan snarast.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 75% med möjlighet till mer framöver.
Tillträde: 1 September
Lön: Enligt överenskommelse.
Nästa steg i rekryteringsprocessen
När du sökt tjänsten så kommer du få tillgång till en länk för en digital intervju med chat-roboten Hubert som tar ca 20-30 minuter. Vi ser gärna att du svarar på intervjun inom 48 timmar för att snabbt komma vidare i processen. Syftet med Hubert-intervjun är att vi vill ge alla kandidater möjligheten att berätta mer om sig själva samt för oss att säkerställa att alla kandidater blir bedömda på samma sätt, oavsett kön, ålder och etnicitet. Du kommer därefter bli kontaktad av en av våra rekryterare om du blir aktuell för en andra intervju. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
