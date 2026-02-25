Sprudlande glatt restaurangbiträde/cafébiträde med oslagbart kundfokus?
Nordrest Holding AB / Restaurangbiträdesjobb / Luleå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Luleå
2026-02-25
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordrest Holding AB i Luleå
, Sigtuna
, Solna
, Norrköping
, Motala
eller i hela Sverige
Vi öppnar inom kort Waycup på Luleå Airport!
Waycup står för en schysst matupplevelse i skön café-och barmiljö eller som grab 'n fly
Kort om tjänsten
Vi söker en flexibel, snabbfotad och glädjespridande kollega till vårt team som skall arbeta i matsalen med löpande restaurangarbete. Är du rätt person för jobbet så finns stora möjligheter till utveckling inom Nordrest!
Vad säger kollegorna om Nordrest?
"På vår enhet har vi gemensam frukost varje morgon och en gång i månaden gör vi den extra mysig! Vi kör även lite spontana AW:s lite då och då och ibland mer uppstyrda."
Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest
Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag
Möjlighet att delta i motionslopp
Stor kick-off för alla varje år
Möjlighet till kompetensutveckling
Korta beslutsvägar och stora möjligheter till egna initiativ
Vem är då vår nya drömkollega?
Vi tror att du är en glad filur med oemotståndlig personlighet som är en fena på att handskas med gäster. Samtidigt är du en av de där utvalda som har den närmast magiska förmågan att bjuda på det där lilla extra som gör restaurangbesöket till en upplevelse i en klass för sig.
Vi vill att du har:
Intresse för mat och dryck
Tidigare erfarenheter från restaurang
Kassa- och datavana
Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
B-körkort
Över 20 år då du under vissa tider arbetar ensam, och alkoholtillståndet kräver det
Låter det som du? Bra! Uppfyller du även följande punkter måste vi verkligen ta en kaffe:
Ett gediget intresse och gärna kunskap och erfarenhet av hållbarhetsarbete då restaurangen är/kommer att bli både kvalitet- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001
Om Nordrest
Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen.
Låter det intressant? Då är du välkommen med din ansökan snarast.
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Deltid från 20%-75%
Tillträde: omgående
Lön: Enligt kollektivavtalet. Fast månads eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7291619-1860480". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordrest Holding AB
(org.nr 556943-6560), https://connecta.nordrest.se
Flygstationsvägen 4 (visa karta
)
972 54 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordrest Kontakt
Pernilla Lindberg pernilla.lindberg@nordrest.se Jobbnummer
9762715