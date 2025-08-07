Sprudlande glatt restaurangbiträde/cafébiträde med oslagbart kundfokus? ...
MR Traktören ligger beläget Ing 2 i Eksjö. Vi serverar frukost, lunch, middag och kvällsmål årets alla dagar. Vi har kaffemaskiner på området som vi servar och fyller på. Vi har en del representation som vi lagar mat till och även serverar. Varierande arbetstider och arbetsuppgifter.
Eftersom vi befinner oss inne på försvarsanläggning så måste du vara en svensk medborgare.
Kort om tjänsten
Vi söker en flexibel, snabbfotad och glädjespridande kollega till vårt team som skall arbeta i matsalen med löpande restaurangarbete. Är du rätt person för jobbet så finns stora möjligheter till utveckling inom Nordrest!
Vad säger kollegorna om Nordrest?
"På vår enhet har vi gemensam frukost varje morgon och en gång i månaden gör vi den extra mysig! Vi kör även lite spontana AW:s lite då och då och ibland mer uppstyrda."
Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest
Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag
Möjlighet att delta i motionslopp
Stor kick-off för alla varje år
Möjlighet till kompetensutveckling
Korta beslutsvägar och stora möjligheter till egna initiativ
Vem är då vår nya drömkollega?
Vi tror att du är en glad filur med oemotståndlig personlighet som är en fena på att handskas med gäster. Samtidigt är du en av de där utvalda som har den närmast magiska förmågan att bjuda på det där lilla extra som gör restaurangbesöket till en upplevelse i en klass för sig.
Vi vill att du har:
Intresse för mat och dryck
Tidigare erfarenheter från restaurang
Kassa- och datavana
Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
Låter det som du? Bra! Uppfyller du även följande punkter måste vi verkligen ta en kaffe:
Ett gediget intresse och gärna kunskap och erfarenhet av hållbarhetsarbete då restaurangen är/kommer att bli både kvalitet- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001
Om Nordrest
Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen.
Låter det intressant? Då är du välkommen med din ansökan snarast.
Anställningsform:
Omfattning:Publiceringsdatum2025-08-07TillträdeErsättning
Nästa steg i rekryteringsprocessen
När du sökt tjänsten så kommer du få tillgång till en länk för en digital intervju med chat-roboten Hubert som tar ca 20-30 minuter. Vi ser gärna att du svarar på intervjun inom 48 timmar för att snabbt komma vidare i processen. Syftet med Hubert-intervjun är att vi vill ge alla kandidater möjligheten att berätta mer om sig själva samt för oss att säkerställa att alla kandidater blir bedömda på samma sätt, oavsett kön, ålder och etnicitet. Du kommer därefter bli kontaktad av en av våra rekryterare om du blir aktuell för en andra intervju. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NR drift AB
(org.nr 559010-1423), http://www.nordrest.se Arbetsplats
Nordrest Kontakt
Joakim Nord joakim.nord@nordrest.se 070-0019995 Jobbnummer
