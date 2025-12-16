Sprudlande glad diskare/restaurangbiträde som vill bli en i vårt härliga...

NR drift AB / Restaurangbiträdesjobb / Hässleholm
2025-12-16


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Hässleholm, Perstorp, Östra Göinge, Kristianstad, Osby eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos NR drift AB i Hässleholm, Kristianstad, Höör, Kävlinge, Lund eller i hela Sverige

Kort om tjänsten
Vi söker en flexibel, snabbfotad och glädjespridande kollega till vårt team, som skall arbeta med att ansvara för disk samt vara en god förebild i matsal och kök. Är du rätt person för jobbet så finns stora möjligheter till utveckling inom Nordrest!
Vad säger kollegorna om Nordrest?
"På vår enhet har vi gemensam frukost varje morgon och en gång i månaden gör vi den extra mysig! Vi kör även lite spontana AW:s lite då och då och ibland mer uppstyrda."

Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest

Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag

Möjlighet att delta i motionslopp

Stor kick-off för alla varje år

Möjlighet till kompetensutveckling

Korta beslutsvägar och stora möjligheter till egna initiativ

Vem är då vår nya drömkollega?
Vi tror att du är en glad filur med oemotståndlig personlighet som tar egna initiativ och trivs med att arbeta nära gästerna i matsalen. Samtidigt är du en av de där utvalda som har den närmast magiska förmågan att bjuda på det där lilla extra.
Vi vill att du har:

Intresse för mat och dryck

Tidigare erfarenheter från restaurang

Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift

Goda kunskaper i engelska

Låter det som du? Bra! Uppfyller du även följande punkter måste vi verkligen ta en kaffe:

Ett gediget intresse och gärna kunskap och erfarenhet av hållbarhetsarbete då restaurangen är/kommer att bli både kvalitet- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001

Om Nordrest
Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen.
Låter det intressant? Då är du välkommen med din ansökan snarast.
Anställningsform: Säsongsbunden
Omfattning: Halvtid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
NR drift AB (org.nr 559010-1423), http://www.nordrest.se

Arbetsplats
Nordrest

Kontakt
Michael Bühring
michael.buhring@nordrest.se
+46 73 919 57 41

Jobbnummer
9647638

Prenumerera på jobb från NR drift AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos NR drift AB: