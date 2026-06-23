Sprudlande glad diskare med oslagbart kundfokus? Hör av dig!
Nordrest Holding AB / Restaurangbiträdesjobb / Helsingborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Helsingborg
2026-06-23
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordrest Holding AB i Helsingborg
, Landskrona
, Kävlinge
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Arbetsplatsen är i Helsingborg på en av skolorna vi levererar mat till.
Kävlingeköket är ett beredningskök där vi tillagar ca 2700 portioner dagligen.
Vi levererar mat till 8 skolor.
Kort om tjänsten
Vi söker en flexibel, snabbfotad och glädjespridande kollega till vårt team som skall arbeta i disken och matsalen med att hålla rent och snyggt. Är du rätt person för jobbet så finns stora möjligheter till utveckling inom Nordrest!
Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest
Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag
Stor kick-off för alla varje år
Möjlighet till kompetensutveckling
Korta beslutsvägar och stora möjligheter till egna initiativ
Vem är då vår nya drömkollega?
Vi tror att du är en glad filur med oemotståndlig personlighet som är en fena på att handskas med gäster. Samtidigt är du en av de där utvalda som har den närmast magiska förmågan att bjuda på det där lilla extra som gör restaurangbesöket till en upplevelse i en klass för sig.
Vi vill att du har:
Ett utdrag från belastningsregistret
Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
Om Nordrest:
Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen.
Låter det intressant? Då är du välkommen med din ansökan snarast.
Anställningsform: Säsongsbunden anställning
Omfattning: 5 tim/dagen
Tillträde: 18/8-26
Lön: Enligt kollektivavtalet HRF Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7954375-2065907". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordrest Holding AB
(org.nr 556943-6560), https://connecta.nordrest.se
Företagshusvägen 2A (visa karta
)
244 93 KÄVLINGE Arbetsplats
Nordrest Jobbnummer
9974608