Sprudlande glad diskare med oslagbart kundfokus? Hör av dig!

Nordrest Holding AB / Restaurangbiträdesjobb / Helsingborg
2026-06-23


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Arbetsplatsen är i Helsingborg på en av skolorna vi levererar mat till.
Kävlingeköket är ett beredningskök där vi tillagar ca 2700 portioner dagligen.
Vi levererar mat till 8 skolor.
Kort om tjänsten
Vi söker en flexibel, snabbfotad och glädjespridande kollega till vårt team som skall arbeta i disken och matsalen med att hålla rent och snyggt. Är du rätt person för jobbet så finns stora möjligheter till utveckling inom Nordrest!
Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest

Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag

Stor kick-off för alla varje år

Möjlighet till kompetensutveckling

Korta beslutsvägar och stora möjligheter till egna initiativ

Vem är då vår nya drömkollega?
Vi tror att du är en glad filur med oemotståndlig personlighet som är en fena på att handskas med gäster. Samtidigt är du en av de där utvalda som har den närmast magiska förmågan att bjuda på det där lilla extra som gör restaurangbesöket till en upplevelse i en klass för sig.

Vi vill att du har:

Ett utdrag från belastningsregistret

Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift

Goda kunskaper i engelska

Om Nordrest:
Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen.

Låter det intressant? Då är du välkommen med din ansökan snarast.
Anställningsform: Säsongsbunden anställning
Omfattning: 5 tim/dagen
Tillträde: 18/8-26
Lön: Enligt kollektivavtalet HRF

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7954375-2065907".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordrest Holding AB (org.nr 556943-6560), https://connecta.nordrest.se
Företagshusvägen 2A (visa karta)
244 93  KÄVLINGE

Arbetsplats
Nordrest

Jobbnummer
9974608

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