Sprid julstämning på vägarna! B-körkortsförare sökes i Stockholm
Submit AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2025-11-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Submit AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Succén är tillbaka - kör ut julglädje! Submit Bemanning söker dig med B-körkort (manuellt växlad bil) som vill leverera julgranar till privatpersoner och företag.
Vintersäsongen står snart för dörren, och vi på Submit Bemanning är återigen igång med att leverera julgranar direkt till våra kunder. Uppdraget är alltid mycket uppskattat, och vi vill sätta ihop ett minst lika fantastiskt team i år. Flera av våra tidigare medarbetare jobbar fortfarande hos oss - och visar du framfötterna finns det goda chanser att fortsätta utvecklas inom företaget.
Arbetspass finns från november fram till julafton, både dag-, kvälls- och helgpass. I januari fortsätter vi med uppdraget när vi hämtar gamla julgranar.Publiceringsdatum2025-11-09Dina arbetsuppgifter
Som budbilsförare hos oss levererar du julgranar till både privatpersoner och företag i hela Stor-Stockholm.
Dagen startar vid Enskede IP, där du hämtar bilen och sedan ger dig ut på din rutt för dagen. Du kör lätt lastbil eller större skåpbilsmodell, och arbetet sker i ett högt tempo. Därför är god körvana och god fysisk form viktiga för att varje julgran ska levereras säkert till dörren.
Meriterade:
God körvana
God fysisk form
Stresstålig Kvalifikationer
B-körkort - Manuell
Flytande svenska i tal
Vi erbjuder dig inte bara ett roligt jobb - utan även flexibilitet när det gäller din lön! Genom vårt samarbete med Cappy kan du ta ut upp till 50 % av din intjänade lön direkt efter avslutat arbetspass. Det ger dig större frihet, bättre kontroll över din ekonomi och möjlighet att få betalt när du faktiskt har jobbat - utan att behöva vänta till månadsslutet.
Ansök idag och kör igång! Vid frågor mejla kevin@submitbemanning.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837) Arbetsplats
Submit Bemanning Kontakt
Kevin Söderberg kevin@submitbemanning.se Jobbnummer
9595563