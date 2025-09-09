Sprallig, påhittig och barnkär? vill du jobba natt och några kvällar eller
2025-09-09
Nu söker vi personliga assistenter till en 9-årig flicka i Tumba
Vem är jag?
Jag är en glad, nyfiken och aktiv flicka på 9 år som bor med mina föräldrar och lillebror i Tumba. Jag gillar när det händer saker! Att gunga, lyssna på musik, promenader och bada är några av mina favoritsysslor. Jag sitter i rullstol och behöver hjälp med allt i min vardag. Dagtid är jag i skolan och på fritids där du följer med och hjälper mig.
Jag saknar talat språk, men du som lär känna mig kommer snart förstå vad jag tycker om, vad jag vill och när jag vill busa. Jag kommunicerar hela tiden - bara på mitt eget sätt. Med rätt person vid min sida kan vi ha riktigt kul ihop!
Vad behöver jag hjälp med?
Jag har omfattande medicinska behov, så det är viktigt att du är noggrann, ansvarstagande och trygg i dig själv. Du behöver kunna ge stöd i vardagen med t.ex. personlig hygien, mat i sond, medicinering och förflyttningar. Det är också viktigt att du har ett vaket öga och ett lugnt hjärta, då jag behöver extra omsorg och hjälp med min andning och min epilepsi.
Just nu har jag ingen assistent, så vi ska bygga ett helt nytt team - från grunden. Det betyder att du får vara med från start och forma något riktigt fint tillsammans med oss.
Vem är du?
Du är varm, engagerad och har nära till skratt. Du tycker om att arbeta med barn och har gärna kvar ditt eget barnasinne. Du är initiativrik, sprallig och trygg - och inte rädd för att ta ansvar. Du behöver vara bekväm i och kunna hjälpa mig med att bjuda in till samspel och lek med min lillebror och andra människor.
Meriterande är om du har erfarenhet av liknande arbete eller kunskap om medicinska behov, men det allra viktigaste är din personlighet. Körkort är också ett plus!
Krav: Du måste tala och skriva flytande svenska, eftersom kommunikationen kring mina behov är både viktig och detaljerad.
• Arbetspass på dagar, kvällar och helger påsikt kan det även bli nattpass
• Tillträde: Snarast möjligt
Du kommer att vara anställd av God Assistans som:
• Givetvis är kollektivt anslutna och följer kollektivavtalets regler.
• Tillämpar individuell lönesättning.
• Löpande erbjuder utbildningar och ger sina assistenter chansen att utvecklas och växa i sin roll.
• Ser assistenterna som en enormt viktig tillgång.
• erbjuder alla assistenter friskvårdsbidrag
Om God Assistans:
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. God Assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000 kr per år. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Du beställer själv registerutdrag på nätet. Följ länken nedan.
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU).
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
