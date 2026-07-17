Språkvårdare inom kommunikationsavdelningen i Stockholm
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2026-07-17
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Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Vi är en kommunikationsavdelning med kunniga, engagerade och hjälpsamma medarbetare. Med våra olika kompetenser jobbar vi tillsammans mot gemensamma mål. Här får du använda din kompetens och möjlighet att lära dig mer i samarbetet med andra. Vi finns i LM Ericssons gamla fabrik på Telefonplan i södra Stockholm.
Klarspråk, utveckling och samarbete
Kommunikationsavdelningen består av drygt 60 medarbetare som leder, utvecklar och stödjer myndighetens interna och externa kommunikation. Vi förvaltar och utvecklar intranätet och externa webbplatser, ansvarar för myndighetens grafiska profil, terminologi och Försäkringskassans klarspråksarbete. Vi är en grupp med fem språkvårdare och nu söker vi ytterligare en kollega.
Som språkvårdare samarbetar du med kollegor på kommunikationsavdelningen, men också med verksamhetsutvecklare och jurister på försäkringsavdelningarna. Ni planerar jobbet tillsammans och har ofta en bestämd tidsram, till exempel vid lagändringar eller stora utvecklingsprojekt. Du ger skriv- och språkråd, bearbetar och mottagaranpassar texter, svarar på språkfrågor och utbildar i klarspråk. Du jobbar också med utveckling och ständiga förbättringar med fokus på kundnytta.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
har högskoleexamen som språkkonsult eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
har erfarenhet av klarspråksarbete
agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
har förmåga att skapa ett användbart nätverk
kan förstå och analysera komplexa frågor
kommer med innovativa idéer och lösningar som främjar utveckling
samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att
arbeta med juridisk text
arbeta med eller som anställd på myndighet
leda workshoppar och kreativa processer
arbeta i en stor offentlig organisation.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-07-17Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Vissa anställningar hos oss innebär deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. För att bli anställd i en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Stockholm.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-ossKontakt
Chef: Linda Svenske, 010-116 95 10 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Mona Högsborg, mona.hogsborg@forsakringskassan.se
, 010-113 44 83 (v.30) och Denise Marica 010 113 45 12 (v.31-32) (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Behzad Barkhodaee, 010-116 22 96, Saco-S: Cecilia Silversson, 010-115 26 18, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 9 augusti 2026. När du ansöker bifogar du ditt CV. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar, du får istället besvara ett antal urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), https://www.forsakringskassan.se/
Box 42006 (visa karta
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126 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Försäkringskassan Jobbnummer
10005514