Språkutvecklare till Arbetsmarknadsenheten i Oskarshamns kommun
Oskarshamns kommun / Pedagogjobb / Oskarshamn Visa alla pedagogjobb i Oskarshamn
2026-07-24
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oskarshamns kommun i Oskarshamn
, Kalmar
eller i hela Sverige
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Vill du arbeta språkutvecklande och bidra till att fler människor närmar sig arbete, studier och egen försörjning? Arbetsmarknadsenheten i Oskarshamns kommun arbetar med att skapa möjligheter för kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden eller saknar egen försörjning att komma vidare. Tjänsten som språkutvecklare är ny och syftar till att förstärka det språkutvecklande arbetet inom Arbetsmarknadsenheten.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Som språkutvecklare har du ett viktigt uppdrag i att stödja personer med annat modersmål än svenska i deras väg mot arbete eller studier. Du arbetar både direkt med deltagare och med att utveckla språkutvecklande arbetssätt i verksamheten. Målet är att stärka deltagarnas språk, arbetsförmåga, självständighet och möjligheter till egen försörjning.
I rollen ingår bland annat att:
• leda språkgrupper och andra aktiviteter med fokus på språkutveckling
• ge deltagare återkoppling på muntlig och skriftlig kommunikation
• handleda kollegor och externa handledare i språkutvecklande pedagogik
• ta fram material och metoder som integrerar språk tala, läsa och skriva i praktiska arbetsmoment
• samverka med SFI och andra utbildningsaktörer
• föra dialog med arbetsgivare kring språkliga krav och möjliga anpassningar
• följa upp och dokumentera deltagarnas språkliga progression
• delta i uppföljnings- och planeringsmöten.
Arbetet utgår från deltagarnas individuella handlingsplaner enligt BIP-metoden och sker i nära samverkan med handledare, arbetsmarknadshandläggare och andra kollegor inom enheten. Rollen är varierad och passar dig som vill kombinera undervisning, pedagogiskt utvecklingsarbete, samverkan och individnära stöd.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och som har förmågan att se och ta tillvara individers styrkor och potential. Du är trygg i mötet med människor från olika bakgrunder och har ett professionellt, tydligt och respektfullt bemötande. Som person är du pedagogisk, strukturerad och tydlig i din kommunikation. Du har förmåga att anpassa metoder och nivå efter målgruppen och skapa en trygg och lärande miljö. Du är relationsskapande, lyhörd och självgående, samtidigt som du har god samarbetsförmåga och vill bidra till att utveckla verksamhetens arbetssätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För tjänsten krävs att du har:
• utbildning inom svenska som andraspråk, lärarutbildning eller pedagogik
• erfarenhet av att arbeta med svenska som andraspråk
• erfarenhet av att arbeta med vuxna deltagare
• kunskap om språkutvecklande arbetssätt
• utmärkta kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
• datorvana och kunskaper i Office-paketet
• B-körkort.
Det är meriterande om du har utbildning inom arbetsmarknad eller integration, kunskap om BIP-modellen, erfarenhet från arbetsmarknadsinsatser eller arbetsmarknadsenhet, kunskap om olika branscher och arbetsmarknadens krav samt erfarenhet av samverkan med myndigheter och arbetsgivare. Det är också meriterande om du har erfarenhet av bildstöd eller kunskaper i andra språk än svenska.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336260". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns Kommun
(org.nr 212000-0761)
572 28 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Oskarshamns kommun Kontakt
Arbetsmarknadschef
Per Tegnemo per.tegnemo@oskarshamn.se +46103560000 Jobbnummer
10010556