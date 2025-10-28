Språkutvecklande förskollärare till Björkhyddans förskola
2025-10-28
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Vi söker nu en driven och nyfiken förskollärare som vill vara med och föra vårt arbete framåt. Vår utbildning ska verka för att kunskaper utvecklas genom att barn får utforska sin omgivning och sina intressen utifrån vad de själva uppfattar som intressant, roligt och utvecklande.
Pedagogiken på vår förskola präglas av kreativitet, utforskande samt ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt med fokus på högläsning. Vi utgår ifrån barnens nyfikenhet i planeringen och genomförandet av undervisningen. Då vi vill att högläsningen skall få ta stor plats i vår undervisning har förskolan ett eget bibliotek där barn och pedagoger kan mötas. Målet är en trygg, lustfylld, meningsfull och lärorik förskola. Som stöd i arbetet finns två pedagogiska lärledare på enheten som är med och driver vårt systematiska kvalitetsarbete framåt utifrån aktuell forskning och litteratur. Hos oss reflekterar vi över de normer och värderingar som både är osynliga och synliga och hur vi kan arbeta normkreativt för att utmana dessa.
Vi har en specialpedagog anställd som är med och stöttar och utmanar arbetet kring barns språkutveckling och som tar ansvar för barns rätt att höras, synas och få vara just den de är.
Vi erbjuder dig:
• En arbetsplats där barn och pedagoger känner lust att lära och känna delaktighet
• Stora möjligheter att påverka och utveckla utbildningen.
• Goda utvecklingsmöjligheter i arbetet.
• Fria pedagogiska luncher.
• Arbetskläder.
• Friskvårdsbidrag.Kvalifikationer
Vi söker en driven och legitimerad förskollärare med god samarbetsförmåga, som är öppen, flexibel, positiv och idérik. Du har ett reflekterande förhållningssätt där undervisningen utgår från barns förutsättningar, behov och intressen. Med tydlighet och handlingskraft leder och utmanar du dina kollegor i det pedagogiska arbetet. Du tar naturligt en drivande och strukturerad roll, är trygg i att fatta beslut och kan självständigt, såväl som med kollegor, driva projekt framåt med fokus på barns delaktighet och inflytande.Erfarenhet av ett språkutvecklande arbetssätt samt att skapa tillgängliga och utforskande lärmiljöer är meriterande.
Vi ser gärna att:
• Du har kunskap och intresse för ett språkutvecklande arbetssätt med fokus på högläsning
• Du är intresserad av att utveckla lärmiljöer och vågar prova nytt.
• Du har ett genuint intresse för ett interkulturellt arbetssätt med barn, kollegor och vårdnadshavare.
• Du ser samarbete och ett kollegialt lärande som ett måste för att lyckas.
• Har god insikt i förskolans läroplan.
• Är flexibel och har stark social kompetens
• Är drivande och älskar utmaningar
Är du en positiv, engagerad och medforskande förskollärare som vill vara med och skapa möjligheter för barns utveckling och lärande? Då är du välkommen med din ansökan!
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med alternativ kommunikation som exempelvis TAKK.
På vår arbetsplats uppmuntrar vi mångfald och jämställdhet. Välkommen med din ansökan.
Med hänvisning till Lag SFS 2000:873 måste den som erbjuds tjänsten uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan upprättas.
Tjänsten kan komma att tillsättas utifrån erforderliga beslut och rekrytering kan komma att ske löpande. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
