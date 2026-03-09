Språkutbildare i portugisiska (extrajobb) undervisning för vuxna
2026-03-09
Är du en inspirerande och engagerad person med mycket goda kunskaper i portugigiska? Har du erfarenhet av att undervisa vuxna och söker ett flexibelt och utvecklande extrajobb?
Vi söker nu språkutbildare i portugisiska som vill arbeta med skräddarsydd språkundervisning för våra kunder i Stockholm. Hos oss på Upgrades får du arbeta med varierande uppdrag och bli en del av vårt nätverk av engagerade språkcoacher. Du arbetar självständigt, men har alltid vårt team som stöd.
Om uppdraget
Som språkcoach på Upgrades planerar och genomför du undervisningen utifrån kundens behov, nivå och mål.
Arbetet är uppdragsbaserat och varierar beroende på kursens nivå, antal deltagare samt önskemål om dag, tid och plats.
Våra uppdrag pågår vanligtvis i 10-20 veckor, med 1-2 lektionstillfällen per vecka, där varje lektion är 60-90 minuter.
Vi tillhandahåller kursmaterial samt tips och stöd för lektionsplanering.
Undervisningen sker på plats i Stockholm. Publiceringsdatum2026-03-09Profil
Vi söker dig som är trygg i din roll som lärare och trivs med ett varierat arbete där du självständigt planerar och genomför undervisning utifrån deltagarnas behov. Du har en god pedagogisk förmåga och motiveras av att hjälpa andra att utveckla sina språkkunskaper.
Vi tror att du är:
Engagerad, flexibel och serviceinriktad.
Kommunikativ, självständig och strukturerad.
Kreativ, lyhörd och motiverandeKvalifikationer
För detta uppdrag behöver du:
Obehindrade kunskaper i portugisiska i både i tal och skrift (motsvarande C2).
Erfarenhet av att undervisa vuxna i portugisiska.
Mycket goda kunskaper i svenska
Erfarenhet av att planera och genomföra lektioner.
Erfarenhet av online undervisning.
Erfarenhet av att använda digitala resurser i undervisningen.
God kännedom om det svenska samhället.
Interkulturell kompetens och förståelse för kommunikation i internationella sammanhang.
Meriterande
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av att arbeta med CEFR-skalan.
Utbildning inom pedagogik, didaktik eller språkundervisning.
Om Upgrades
Upgrades är ett utbildningsföretag som erbjuder skräddarsydd språkundervisning för privatpersoner och företag. Vi erbjuder både individuell undervisning och gruppundervisning och anpassar utbildningarna efter våra kunders nivå, mål och tidsschema.
Läs mer om oss på:www.upgrades.seSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vänligen märk din ansökan "Språkutbildare i portugisiska (Stockholm)"
Skicka ditt CV och personliga brev till:work@upgrades.se
I ditt personliga brev vill vi att du berättar om dina erfarenheter av undervisning i spanska samt din tillgänglighet för att ta ett extrauppdrag.
Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
