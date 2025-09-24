Språkstödjare/resurs/fritidsledare 100% till Jokkmokks sameskola
2025-09-24
Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet och har sitt kansli med skolchef, controllers, HR och handläggare i Jåhkåmåhkke.
Sameskolan är en skolform likvärdig grundskolan med undervisning från förskoleklass till årskurs 6. Utgångspunkt för undervisningen är den samiska kulturen och det samiska språket enligt läroplan för sameskolan. Sameskolstyrelsen bedriver efter överenskommelse med respektive kommun även förskola. Sameskolstyrelsen har verksamhet i Giron, Gárasavvon, Váhtjer, Jåhkåmåhkke och Dearna.
Sameskolstyrelsen anordnar fjärrundervisning i de samiska språken och stödjer utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som samisk språkstödjare i skolan men även som resurs. Efter skoltid övergår din tjänst till att vara språkstödjare/fritidsledare/resurs på fritidshemmet.
Du har förmåga att se alla elever och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar. Du bidrar till deras lärande under skoltid och fritidsvistelse. Du kan se och utgå från samspelet i gruppen för att utveckla elevernas förmåga att kommunicera samt lyssna till, tolka och förstå andras synpunkter och deras sätt att uttrycka sig. Du tycker om att bygga relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget ska du ansvara för utveckling, planering, genomförande och uppföljning/utvärdering av verksamheten. Kvalifikationer
Vi söker dig med minst treårig gymnasieutbildning med pedagogisk inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Det är meriterande om du tidigare har arbetat i fritidshem och/eller som resurs.
Du behärskar samiska med fördel lulesamiska, både muntligt och skriftligt.
Du har tålamod, lösningsförmåga och är positiv och kreativ. Du är bra på att se möjligheter. Du har god samarbetsförmåga och ett intresse av att bygga relationer.
Du är noggrann, flexibel och lyhörd för elevernas behov och tycker det är roligt att arbeta med barn och unga.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har en dokumenterat god samarbetsförmåga.
ÖVRIGT
Sameskolstyrelsen tillämpar individuell lönesättning.
Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregistret innan anställning.
Du som har skyddade personuppgifter har möjlighet att skicka din ansökan med posten eller genom att kontakta myndighetens personalhandläggare på tel: 0971/442 08. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Arbetsplats

Sameskolstyrelsen, Jokkmokks sameskola

Kontakt
Rektor
Linnea Kuoljok
rektor.jokkmokk@sameskolstyrelsen.se
