Språkstark bibliotekarie sökes till vikariat på UR
2026-05-06
UR:s uppdrag är att producera och tillgängliggöra utbildnings- och folkbildningsprogram av hög kvalitet till flera digitala plattformar. För att möta behovet av kvalitativa beskrivande texter och säkerställa att materialet är lätt att hitta och använda söker vi nu en bibliotekarie till ett vikariat med start i augusti.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som bibliotekarie hos oss arbetar du med att katalogisera UR:s program med SAB och Svenska ämnesord. Du har ansvar för att bearbeta och kvalitetssäkra beskrivande texter som publiceras på UR Play, SVT och SR:s kanaler samt andra externa plattformar. Din uppgift är också att bidra till god sökbarhet och hög kvalitet på såväl titlar som metadata. Du arbetar självständigt, men är en del av ett samarbetsinriktat och stöttande bibliotekarie-team på publiceringsenheten, där vi tillsammans utvecklar och optimerar processer och arbetsflöden kring metadata.
Vad vi erbjuder dig?
Hos oss får du möjlighet att jobba i ett spännande bolag som har ett unikt kunskapsuppdrag. Genom att förena berörande journalistik och effektiv pedagogik skapar UR program som hjälper människor till ny och bestående kunskap.
Du kommer att bli en viktig del av ett engagerat team - tillsammans arbetar vi för att göra vårt material tillgängligt, sökbart och relevant för olika målgrupper, på flera plattformar. Vi värnar om en inkluderande arbetsmiljö där vi hjälper och inspirerar varandra.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande, samt minst ett års erfarenhet av att katalogisera med SAB och Svenska ämnesord. Du är noggrann, strukturerad, serviceinriktad och har mycket goda kunskaper i svenska. Ditt detaljintresse gör att du producerar texter av hög kvalitet, ibland under tidspress. Erfarenhet av arbete med olika medier, skolans medieanvändning samt SEO/AEO är meriterande.
Praktiska detaljer
Anställningsform: Vikariat, 6 månader
Tillträde: 15 augusti eller enligt överenskommelse
Välkommen att skicka in ditt CV och svara på våra urvalsfrågor genom att klicka på länken nedan. Slutkandidater kommer att få genomföra ett arbetsprov som en del av rekryteringsprocessen. Vi hanterar ansökningar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt - dock senast 15 maj 2026.
Om du har frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Elin Lundholm, Publiceringschef: elin.lundholm@ur.se
. För anställningsrelaterade frågor är du välkommen att kontakta Christine Malmer, HR-partner: christine.malmer@ur.se
Fackliga frågor besvaras av Unionen, Saco och Journalistförbundet via växeln 08-784 40 00.
På UR förenas vi i vår passion att skapa kunskap för livet - för de många och de få. I vårt unika uppdrag kombinerar vi berörande journalistik med effektiv pedagogik och stöttar skolan och allmänheten med oberoende och pålitlig kunskap, och vi är stolta över det positiva bidrag vårt arbete har.
På UR får vår nyfikenhet och kreativitet spelrum. Vår omväxlande vardag gör vårt arbete både roligt och spännande. Hos oss är det lätt att vara människa på jobbet. Tillsammans skapar vi en välkomnande, positiv och prestigelös kultur. Vi vill varandra väl, och stöttar varandra i stort som smått. För att du ska må bra och nå din fulla potential erbjuder vi flexibiliteten att lägga livspusslet och få ett hållbart arbetsliv. Sammantaget gör detta oss till en schysst arbetsplats.
Vi värdesätter allas olikheter, för det är samspelet mellan vår bredd av kompetenser, personligheter och bakgrunder som är grunden i vår framgång. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Utbildningsradio AB
(org.nr 556195-1996)
115 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Sveriges Utbildningsradio Jobbnummer
9896014