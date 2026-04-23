Språkkonsult med medialt intresse och näringsliv
Språkkonsult som är intresserad av en tjänst som Content Creator / Näringslivsreporter
Vill du vara med på en resa och bygga något från grunden? Vi söker en driven och nyfiken skribent som vill skapa engagerande innehåll om företagande och näringsliv - och samtidigt vara ute där det händer.
Om rollen
I den här rollen producerar du artiklar, intervjuer och reportage som publiceras på vår kommande hemsida/e-tidning. Du arbetar både självständigt och proaktivt - du hittar egna vinklar, tar kontakt med relevanta personer och driver dina projekt i mål.
Arbetet innebär också att du paketerar innehållet för olika kanaler, där text, bild och kortformat (t.ex. video/shorts) samverkar för att nå och engagera en bred publik.
Tjänsten utgår från Malmö och arbetet sker på plats i Skåne.Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
Skriva artiklar, reportage och intervjuer om företagande och näringsliv
Självständigt hitta idéer, källor och personer att intervjua
Ta kontakt, boka och genomföra intervjuer
Fotografera och redigera bilder till publicering
Anpassa och återanvända innehåll för sociala medier
Arbeta med nyhetsbrev och innehåll som driver trafik till hemsidan
Bidra till att utveckla vår digitala närvaro och räckvidd
Följa verksamhetens redaktionella policy och riktlinjer
Vi söker dig som
Är en skicklig skribent med känsla för berättande
Är initiativtagande och trivs med att ta kontakt och driva på
Har ett starkt intresse för företagande, entreprenörskap och näringsliv
Är bekväm med digitala verktyg, sociala medier och olika publiceringsformat
Har ett öga för bild och gärna erfarenhet av foto och enklare redigering
Gillar ett högt tempo och att arbeta både självständigt och kreativt
Meriterande
Erfarenhet av content creation för digitala kanaler
Kunskap inom video/shorts och enklare videoredigering
Erfarenhet av nyhetsbrev eller digital marknadsföringOm tjänsten
Placeringsort: Malmö, Skåne
Arbetsform: På plats
Omfattning: Deltid, cirka 25%
Tjänsten har goda möjligheter att utökas i takt med att hemsidan/e-tidningen växerSå ansöker du
Skicka in din ansökan med:
CV
Personligt brev
Arbetsprover
Vi värdesätter personliga och genuina ansökningar - standardiserade eller AI-genererade texter undanbedes.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: hr@gritacademy.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Språkkonsult näringsliv".
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556823-4636)
Grit Academy
