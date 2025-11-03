Språkinstruktörer i svenska för affärskunder i Stockholm (Face2face)
2025-11-03
Språkinstruktör i svenska för affärskunder i Stockholm - face2face & Online undervisning
Berlitz Corporation är verksamt i Sverige sedan 1931 och är ett världsledande företag inom språk och kommunikation. Vi erbjuder en internationell, professionell och dynamisk arbetsplats. Vi söker just nu språkinstruktörer för att leverera högkvalitativ utbildning i svenska för affärskunder i Stockholm.
Vi söker dig som:
• Kan vara tillgänglig för face2face undervisning i våra lokaler på Gamla Brogatan, samt ute hos kund, minst två eftermiddagar och kvällar (14:00-20:00) i veckan, men även andra tider mellan 08:00-20:00 måndag-fredag.
• Kan motivera genom att vara kreativ och dynamisk, samtidigt som du skapar en struktur i undervisningen
• Är närvarande och lyhörd för kundens behov
• Är bra på att lyssna och är öppen för att utvecklas
• Har bra och öppen samarbetsförmåga med alla i teamet (administrativ personal och andra lärare)
• Strukturerad då arbetet innebär en liten del administration (dokumentation av lektionsinnehåll och feedback kring elever)
Du behöver:
• Undervisningsspråket svenska på modersmålsnivå.
• Minst kandidatexamen och/eller företagsrelaterad arbetslivserfarenhet. Om du är studerande krävs inte att du har hunnit ta examen.
Du kommer att undervisa i svenska enligt Berlitzmetoden® och samtidigt dokumentera elevens pedagogiska utveckling. Du som instruktör ska kunna motivera genom att vara kreativ och dynamisk, samtidigt som du skapar en struktur i undervisningen. Undervisning sker på vårt kontor i centrala Stockholm samt ute hos kund. Vi samarbetar genom hela organisationen gällande elever inom vårt team.
Vi tror att du har en annan deltidssysselsättning som du vill kombinera med detta arbete.
Obligatorisk instruktörsutbildning på distans
Tjänsten är en behovsanställning och erbjuds efter genomförd och godkänd obligatorisk instruktörsutbildning på distans, där en halvdag på vårt kontor i Stockholm tillkommer. Utbildningen omfattar cirka 30 undervisningstimmar och sträcker sig över en period på cirka tre veckor. Den inleds med självstudier i form av online-moduler och följs av lärarledda virtuella pass på engelska. Utbildningen är inte ersatt, men vi ser det som en investering i våra framtida instruktörer och tar därför själva kostnaden. När du har slutfört utbildningen och påbörjat din anställning är samtliga vidareutbildningar och workshops ersatta.
Ersättning
Rörlig lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Berlitz International Sweden AB
