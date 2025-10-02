Språk-, läs- och skrivutvecklare till utbildningsförvaltningen
2025-10-02
Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med drygt 27 000 invånare, ett av Sveriges bästa näringslivsklimat, attraktiva boendemiljöer och skolor i den absoluta rikstoppen. Våra cirka 1200 medarbetare arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. Oavsett om du lär barn att läsa och räkna, erbjuder kultur och musik, ger trygghet och vård eller utvecklar kommunens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för dem som lever och verkar i Staffanstorp.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Utbildningsförvaltningen arbetar i 1 till 19-årspespektiv och omfattar förskola, skola och fritidshem. Vi arbetar systematiskt och inkluderande i våra processer med ett tydligt barn- och elevfokus, vilket är en av orsakerna till våra goda resultat i både förskola och skola. Är du en person som vill vara med och påverka framtidens generation tillsammans med oss?
CENTRAL BARN- OCH ELEVHÄLSA
Central barn- och elevhälsa är placerad under Utbildningsförvaltningen och arbetar med barn och elever 1-19 år. I den Centrala barn- och elevhälsan finns yrkesgrupperna psykolog, skolsköterska, skolkurator och specialpedagog och vi är ca 30 medarbetare.Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Uppdraget som språk-, läs- och skrivutvecklare innebär att prioritera och organisera ett läs- och skrivutvecklande arbete som utmanar och fördjupar den pedagogiska personalens kunskaper. Språk-, läs- och skrivutvecklaren ansvarar för kompetensutveckling samt inspirerar, utmanar och är ett stöd i processen att utveckla undervisningen. Uppdraget inkluderar också att leda ett kollegialt arbete där lärare, förskollärare och övrig personal tar del av vetenskapliga texter, forskningsresultat samt beprövad erfarenhet och möts i pedagogiska samtal och diskussioner.
Språk-, läs- och skrivutvecklaren utgör ett stöd till huvudman och rektor i det systematiska kvalitetsarbetet, exempelvis genom att med olika typer av underlag som utgångspunkt följa upp och analysera det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet på olika nivåer. Genom att utvärdera hur processen fungerar i undervisning på en enskild förskola eller skola, men också i olika områden och ämnen, skapas möjlighet att göra en helhetsbedömning av utvecklingsområden på olika nivåer i organisationen. Uppdraget kan innebär en stödfunktion för alla nivåer i styrkedjan.
Utbildningsförvaltningen har ett prioriterat utvecklingsområde inom språkutveckling i både förskolan och grundskolan där ett fokuserat arbete pågår med bland annat läsfrämjande arbete, uppföljning med hjälp av Legilexi samt olika fortbildningsinsatser kopplat till tidig läs- och skrivutveckling.
Som språk-, läs- och skrivutvecklare i den centrala barn- och elevhälsan arbetar du med att stödja och utmana kommunens samtliga kommunala förskolor och skolor och du arbetar både med förskolans/skolans egen personal samt med elevhälsans olika funktioner, t ex specialpedagog eller psykolog.
För att bli aktuell för tjänsten behöver du ha en slutförd speciallärarutbildning med inriktning språk-, läs- och skriv samt erfarenhet från förskola/skola i speciallärarrollen. Om du har ytterligare utbildning inom t ex tal ses det som meriterande, liksom om du har erfarenhet av Legilexi, Bornholmsmetoden eller TIFT. Du har under ditt yrkesliv handlett och stöttat andra pedagoger i deras undervisning i språk och känner dig trygg med att leda såväl små som stora grupper i kompetensutveckling.
Du ser det som en naturlig del av ditt uppdrag att ständigt ta del av ny forskning och beprövad erfarenhet och att använda dig av den i ditt yrkesuppdrag.Kvalifikationer
Utbildningsnivå
Vi söker dig som har speciallärarutbildning i språk-, läs och skriv eller motsvarande (legitimation krävs)
Utbildning inom tal, hörsel och språkstörningErfarenheter
Du har erfarenhet av att handleda och fortbilda pedagoger i språk-, läs och skriv.
Erfarenhet av både genomförande och analys av olika kartläggningsmaterial för förskola och skola, exempelvis Bornholmsmodellen, Legilexi
ÖVRIGT
Observera att vi i den här rekryteringen har valt att ta bort det PERSONLIGA BREVET från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
