Spotters (säkerhets-/arbetsplatsvakter) till projekt i Valbo-området
2025-10-19
Vi på SCR Consulting AB söker just nu spotters (säkerhetsvakter/arbetsplatsvakter) till ett större projekt i Valbo-området.Publiceringsdatum2025-10-19Om tjänsten
Som spotter ansvarar du för att säkerställa trygghet och ordning på arbetsplatsen.
Du är en viktig del av teamet som ser till att arbetet utförs säkert och effektivt.Dina arbetsuppgifter
Övervaka maskinrörelser och assistera förare vid transporter och lyft
Se till att säkerhetsrutiner följs och att obehöriga inte vistas i riskområden
Kommunicera med arbetsledare och kollegor under pågående arbete
Rapportera eventuella risker eller tillbud
Startdatum: mellan 6:e och 9:e november
Arbetet kräver uppmärksamhet, ansvarstagande och god kommunikationsförmåga.
Krav och önskemål
Du har B-körkort och tillgång till bil
Du är mellan 20-38 år
Du är registrerad hos Arbetsförmedlingen
Du har rätt till nystartsjobb eller annat subventionsstöd (ange vilket i din ansökan)
Du talar svenska och engelska( kan kommunicera i dagligt bruk)
Du är punktlig, noggrann och säkerhetsmedvetenSå ansöker du
Skicka in din ansökan via Arbetsförmedlingen eller direkt till oss på [info@scrconsulting.se
].
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: info@scrconsulting.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scr Consulting AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
