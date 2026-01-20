Sportshopen växer och söker butikschef till vår nya butik i Västerås!
Om oss på Swedemount
Vi är ett värderingsstyrt bolag som jobbar med "ownership", "communication", "teamwork" och "winners" för att främja en kultur som kort och gott innebär "We make things happen"! Vi värderar våra medarbetare högt och tror på att varje person bidrar med något viktigt. Vid en intervju berättar vi gärna mer om vårt arbete för att bli en ännu bättre arbetsgivare.
Vi är på en tillväxtresa - vill du hänga med?!
Brinner du för sälj och motiveras av att leda och inspirera människor, då kan detta vara jobbet för dig! Vi erbjuder ett roligt och spännande butikschefsjobb i en platt organisation där alla medarbetare har en viktig roll och får chans att påverka.
Du får nu chansen att vara med och starta upp vår nya butik i Västerås!
Vad innebär det att vara Butikschef på Sportshopen?
Som butikschef är du en operativ ledare, leder den dagliga verksamheten och har det yttersta ansvaret för din butik och dess personal. Du motiverar och leder dina medarbetare så att ni tillsammans uppnår uppsatta mål vad gäller försäljning och trivsel.
I rollen ingår även att:
- Ansvara för att utveckla arbetssätt och metoder för hur butiken skall fungera på ett effektivt sätt och följa Sportshopens koncept.
- Ansvara för uppföljning av nyckeltal i den egna butiken i nivå med företagets krav.
- Försäljnings- och lönsamhetsansvar samt resursplanering i form av schemaläggning och bemanning.
- Rekrytera och introducera ny butikspersonal.
- Implementera och säkerställa att rutiner följs - vi jobbar med att ha en trygg och säker arbetsmiljö.
- Skapa förutsättningar för dig och dina medarbetare att utvecklas.
- Du är alltid en förebild för dina medarbetare genom att du jobbar utifrån vår värdegrund.
Vad krävs för att lyckas i rollen?
Vi tror att du har erfarenhet av arbete i liknande roll och vana av att arbeta med bemanning, personalplanering och uppföljning. Självklart har du erfarenhet av och brinner för kundservice och försäljning inom detaljhandel, helst då inom sport och kläder. Du har minst en gymnasial utbildning och har du vidareutvecklat dig inom ledarskap och/eller ekonomi är det meriterande. Vi ser att du har kunskaper om sport- och fritidsprodukter samt är duktig på att förmedla dina kunskaper till både kollegor och kunder. Sedan brinner du självklart för försäljning och hur du kan påverka din butiks resultat!
Vem är du?
Vi söker dig som gillar förändring! Du är en engagerad och driven person, som genom din positiva inställning och tydliga kommunikation, både till dina kollegor och våra kunder, bidrar du till ett bra arbetsklimat. Du tycker om att coacha och inspirera dina medarbetare. Du gillar att arbeta mot uppsatta mål, är affärsorienterad och strukturerad - att skapa goda resultat är en självklarhet för dig. Du är en prestigelös och ärlig person med stor integritet och tror på lösningar före du ser hinder. Självklart har du ett genuint intresse för sport- och fritidsprodukter och vi ser gärna att du har en aktiv livsstil.
Våra villkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% som inleds med sex månaders provanställning med start omgående. Tjänsten innebär varierande arbetstider och arbete på helger förekommer. Vi har kollektivavtal.
Tillträde enligt överenskommelse dock gärna så snart som möjligt.
Vi gör kreditupplysning såväl som utdrag ur brottsregistret på dig som söker.
Välkommen med din ansökan!
Vänligen notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Vi undanbeder oss även kontakt med andra rekryterings kanaler.
Vilka är vi?
Swedemount Sportswear & Fashion AB startade år 1991 och har idag 23 butiker under namnet Sportshopen samt en butik under namnet Bazar. I Sörred utanför Göteborg har vi vårt 20 000 kvm automatiserade lager och kontor. I Grebbestad på västkusten ligger även vårt huvudkontor och vår störta butik som är Nordens största sportbutik på 14 000 kvm.
Våra butiker finns belägna runt om i Sverige, från norr till söder med en växande E-handel som även sträcker sig mot den europeiska marknaden. Sportshopen tillhör idag en av de större enskilda aktörerna i Sverige av försäljning inom sport och fritid. Vårt sortiment består i huvudsak av kläder och skor från ledande märkesleverantörer, men vi utvecklar och tillverkar även våra egna varumärken - kläder som ska kunna användas vid aktiviteter i hårt klimat, året runt.
Vi är över 350 härliga och engagerade medarbetare runt om i Sverige som arbetar för att hela tiden inspirera och hjälpa människor till ett aktivt liv! Vi vill genom kompetent personal, välsorterade butiker och bra priser visa att sport och friluftsliv kan vara något för alla. Vi värdesätter teamwork och drivs av passionen att alltid vara bättre än vad vi var igår. Läs gärna mer om oss på http://www.sportshopen.com. Ersättning
