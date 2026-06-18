Sportshopen söker extra personal till butiken i Linköping
Swedemount Sportswear & Fashion AB / Butikssäljarjobb / Linköping Visa alla butikssäljarjobb i Linköping
2026-06-18
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Om oss på Swedemount💙
Vi är ett värderingsstyrt bolag som jobbar med "ownership", "communication", "teamwork" och "winners" för att främja en kultur som kort och gott innebär "We make things happen"! Vi värderar våra medarbetare högt och tror på att varje person bidrar med något viktigt. Vid en intervju berättar vi gärna mer om vårt arbete för att bli en ännu bättre arbetsgivare.
Om rollen
Brinner du för sport, kläder, kunder och sälj och vill jobba extra, är detta tjänsten för dig!
Vi söker nu extra medarbetare till vår butik i Linköping som kan arbeta varannan helg. Tag steget in i ett dynamiskt och expansivt sportföretag. Som butiksmedarbetare på Sportshopen blir du en del av ett glatt och härligt gäng som arbetar tillsammans för att nå nya mål.
Vi söker dig som är serviceinriktad, engagerad och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Ett gott kundbemötande är en självklarhet för dig. Genom din positiva inställning och tydliga kommunikation bidrar du till ett bra arbetsklimat. Eftersom teamwork är viktigt för oss på Sportshopen, är det bra om du gillar att arbeta i grupp och har en god samarbetsförmåga. Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett roligt jobb med högt tempo och varierande arbetsuppgifter, såsom försäljning i butik, kassaarbete och uppackning av varor. På Sportshopen gillar vi teamwork och drivs av passionen att alltid vilja bli bättre samt erbjuda bästa servicen till våra kunder. Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom detaljhandeln, gärna från sportbranschen. Du har goda kunskaper om sportkonfektion och/eller skor samt är duktig på att förmedla dina kunskaper till kollegor och kunder. Vi ser gärna att du har bra känsla för varuexponering och kan hantera stora varuflöden. Anställningsvillkor
Vi söker extra säljare som kan arbeta varannan helg. Tillträde under augusti. Vi tillämpar lön enligt kollektivavtal med Handelsanställdas förbund.
Vid eventuella frågor om tjänsten, kontakta Frida Widell Frida.Widell@sportshopen.com
Vi kan komma att utföra kreditupplysning såväl som utdrag ur brottsregistret på den sökande.
Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Swedemount Sportswear & Fashion AB startade år 1991 och har idag 23 butiker under namnet Sportshopen samt en butik under namnet Bazar. I Sörred utanför Göteborg har vi vårt 20 000 kvm automatiserade lager och kontor. I Grebbestad på västkusten ligger även vårt huvudkontor och vår störta butik som är Nordens största sportbutik på 14 000 kvm.
Våra butiker finns belägna runt om i Sverige, från norr till söder med en växande E-handel som även sträcker sig mot den europeiska marknaden. Sportshopen tillhör idag en av de större enskilda aktörerna i Sverige av försäljning inom sport och fritid. Vårt sortiment består i huvudsak av kläder och skor från ledande märkesleverantörer, men vi utvecklar och tillverkar även våra egna varumärken – kläder som ska kunna användas vid aktiviteter i hårt klimat, året runt.
Vi är över 350 härliga och engagerade medarbetare runt om i Sverige som arbetar för att hela tiden inspirera och hjälpa människor till ett aktivt liv! Vi vill genom kompetent personal, välsorterade butiker och bra priser visa att sport och friluftsliv kan vara något för alla. Vi värdesätter teamwork och drivs av passionen att alltid vara bättre än vad vi var igår. Läs gärna mer om oss på Sportshopen.com. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Swedemount Sportswear & Fashion AB
(org.nr 556437-2521), https://www.sportshopen.com/sv-se/info/jobba-hos-oss
Västra Svedengatan 18 (visa karta
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582 73 LINKÖPING Arbetsplats
Linköping Sportshopen Kontakt
Butikschef
Frida Widell Frida.Widell@sportshopen.com Jobbnummer
9969680