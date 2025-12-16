Sportshopen söker butiksmedarbetare till vår butik i Umeå!
Swedemount Sportswear & Fashion AB / Butikssäljarjobb / Umeå
2025-12-16
Om oss på Swedemount
Vi är ett värderingsstyrt bolag som jobbar med "ownership", "communication", "teamwork" och "winners" för att främja en kultur som kort och gott innebär "We make things happen"! Vi värderar våra medarbetare högt och tror på att varje person bidrar med något viktigt. Vid en intervju berättar vi gärna mer om vårt arbete för att bli en ännu bättre arbetsgivare.
Om rollen
Är du intresserad av sport och friluftsliv och har erfarenhet av att arbeta i butiksmiljö, gärna inom stordrift och med liknande produkter? Brinner du för att leverera kundservice i toppklass och känner dig trygg med sälj och service? Då kanske det är just dig vi söker till tjänsten som butiksmedarbetare till vår butik i Umeå på Avion Shoppingcenter!
Vi söker två engagerade och positiva medarbetare som har erfarenhet av butiksarbete, och gärna med hantering av stora varuflöden och säsongsbaserade produkter.
Du trivs i en fartfylld miljö och är van att arbeta mot nyckeltal, samtidigt som du alltid har kunden i fokus. Som butiksmedarbetare på Sportshopen blir du en del av ett glatt och härligt team som arbetar tillsammans för att nå nya mål.
Vi erbjuder ett roligt och utmanande arbete i högt tempo, där du får chansen att bli en del av ett expansivt och spännande sportföretag!

Dina arbetsuppgifter
Som butiksmedarbetare hos oss möter du alltid våra kunder med ett glatt leende och ger dem den bästa möjliga serviceupplevelsen. Arbetsuppgifterna inkluderar kassaarbete, skyltning, prismärkning, uppackning och påfyllning av varor, samt att hålla ordning i butiken. Du har även ett öga för varuexponering och säkerställer att rätt vara alltid är på rätt plats.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom detaljhandel, gärna med inriktning på sport- eller outdoorprodukter. Du är bekväm med att hantera stora varuflöden och säsongsbyten samt har erfarenhet av att arbeta med varuplacering och omhängning. Att jobba mot försäljningsmål och arbeta med merförsäljning är något du känner dig trygg med. Det är också viktigt att du är en lagspelare med god samarbetsförmåga och att du drivs av att ge våra kunder bästa möjliga service.

Anställningsvillkor
Tjänsterna är två tillsvidareanställningar som inleds med sex månaders provanställning om 20% i sysselsättningsgrad. Tjänsterna innefattar jobb på helger samt måndag varannan vecka.
Vi tillämpar lön enligt kollektivavtal med Handelsanställdas förbund.
Vi kan komma att utföra kreditupplysning såväl som utdrag ur brottsregistret på den sökande.
Urval och intervjuer sker löpande och anställningen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vid eventuella frågor om tjänsten, kontakta Christer Liljegren christer.liljegren@sportshopen.com
Varmt välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Swedemount Sportswear & Fashion AB startade år 1991 och har idag 23 butiker under namnet Sportshopen samt en butik under namnet Bazar. I Sörred utanför Göteborg har vi vårt 20 000 kvm automatiserade lager och kontor. I Grebbestad på västkusten ligger även vårt huvudkontor och vår störta butik som är Nordens största sportbutik på 14 000 kvm.
Våra butiker finns belägna runt om i Sverige, från norr till söder med en växande E-handel som även sträcker sig mot den europeiska marknaden. Sportshopen tillhör idag en av de större enskilda aktörerna i Sverige av försäljning inom sport och fritid. Vårt sortiment består i huvudsak av kläder och skor från ledande märkesleverantörer, men vi utvecklar och tillverkar även våra egna varumärken - kläder som ska kunna användas vid aktiviteter i hårt klimat, året runt.
Vi är över 350 härliga och engagerade medarbetare runt om i Sverige som arbetar för att hela tiden inspirera och hjälpa människor till ett aktivt liv! Vi vill genom kompetent personal, välsorterade butiker och bra priser visa att sport och friluftsliv kan vara något för alla. Vi värdesätter teamwork och drivs av passionen att alltid vara bättre än vad vi var igår. Läs gärna mer om oss på http://www.sportshopen.com.
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Umeå Sportshopen

Kontakt
Christer Liljegren
christer.liljegren@sportshopen.com
