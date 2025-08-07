Sportringen Sundsvall söker dig som kan längdskidor!
2025-08-07
Nu söker vi dig som vill arbeta i vårt team på Sportringen Sundsvall!
Som butikssäljare arbetar du säljfokuserat och håller en hög professionell nivå. Vi finns till för våra kunder, är lyhörda och inspirerar till köp. Ditt fokus ligger på att ta hand om våra kunder i butik.
VAD FÖRVÄNTAR VI OSS AV DIG?
Vi ser att du har tidigare erfarenhet från butiksarbete, en god produktkunskap och ett stort intresse för produkterna som ingår i butikens sortiment Denna gång söker vi dig som kan sälja längdskidor och cykel. Du har en god känsla för service och nöjda kunder och ser en potentiell kund i varje besökare.
Vi förväntar oss även att du är med och skapar en god stämning på arbetet och genom ditt engagemang inspirerar övriga butiksmedarbetare till att driva försäljningen framåt.
VEM TRIVS HOS OSS?
För att trivas hos oss bör du vara en positiv person som ser möjligheter, gillar att ta dig an utmaningar och har kunden i centrum. Du är glad, öppen och framåt med en stark egen drivkraft. Självklart har du ett stort intresse för sport och älskar att vara i butik och sälja.
VILKA ÄR VI?
Sportringen är en sportkedja med ca 150 butiker och vi finns representerade över hela landet. Vår butik i Sundsvall är en specialistbutik inom skidor, löpning, cykel och uteliv. Vi har en fullserviceverkstad för cykel, längd och alpint.
INTRESSERAD?
Så ansök så snart som möjligt. Intervjuer kommer att ske löpande.
Välkommen till Sportringen - Ditt intresse vår passion!
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: sportringen.personal@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sportringen Sundsvall". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvall Sport AB
Gesällvägen 7
863 41 SUNDSVALL Jobbnummer
