Sportringen Outlet i Storlien söker Butikssäljare på 50%
Sport & Vildmark Storlien AB / Butikssäljarjobb / Åre Visa alla butikssäljarjobb i Åre
2026-06-15
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, Lycksele
eller i hela Sverige
Som butikssäljare hos oss arbetar du säljfokuserat och håller en hög professionell nivå. Vi finns till för våra kunder, är lyhörda och inspirerar till köp. Ditt fokus ligger på att ta hand om våra kunder men en naturlig och viktig del i arbetet är också att hålla vår butik mycket attraktiv så att kunden kan få ett positivt och inspirerande intryck.
VAD FÖRVÄNTAR VI OSS AV DIG?
Vi tror att du har erfarenhet från butiksarbete, du har god produktkunskap samt ett stort intresse för produkterna som ingår i butikens sortiment. Framförallt har du en god känsla för service och nöjda kunder och ser en potentiell kund i varje besökare. Vi förväntar oss att du är med och skapar en god stämning på arbetet och genom ditt engagemang inspirerar övriga butiksmedarbetare till att driva försäljningen framåt.
VEM TRIVS HOS OSS?
För att trivas hos oss bör du vara en positiv person som ser möjligheter, gillar att ta dig an utmaningar och har kunden i centrum. Du kan arbeta med högt och lågt, är glad, öppen och framåt med en stark egen drivkraft. Självklart har du ett stort intresse för sport och älskar att vara i butik och sälja.
VILKA ÄR VI?
Sportringen är en sportkedja med ca 150 butiker och vi finns representerade över hela landet. Vår butik i Storlien är en Outletbutik med stort fokus på fjällturism och gränshandel.
INTRESSERAD?
Då utmanar vi dig att ansöka så snart som möjligt. Intervjuer kommer att ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: sportringen.personal@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikssäljare Storlien". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sport & Vildmark Storlien AB
(org.nr 559204-1817)
Stalltjärnsvägen 2 (visa karta
)
837 99 STORLIEN Kontakt
Johan Falk johan.falk@sportringen.se Jobbnummer
9963758