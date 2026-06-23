Sportmarket - Produktassistent med PIM-ansvar
Infinity Human Resources Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Infinity Human Resources Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
. Sportmarket grundades 1988 i Hudiksvall av Göran Nilsson, Örjan Olsson och Håkan Barret. Kombi var ett av de första varumärkena som Sportmarket började distribuera och som man fortfarande gör idag. Därefter har många starka märken tillkommit som Fischer, Start, TOPO, Outdoor Research, Kamik, X-Bionics och X-Socks. Från att ha startat som ett tremannaföretag har företaget vuxit och är idag ca 30 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm, logistikcenter/lager i Hudiksvall. I tillägg till detta finns ett försäljningskontor i Göteborg.
Sportmarket har sedan 1988 distribuerat marknadsledande produkter och varumärken inom Sport & Outdoor. Vi söker nu en ny medarbetare till vårt Operations-team. Har du likt oss en passion för sport, skidåkning och/eller uteliv? Har du dessutom tidigare erfarenheter av att hantera produktinformation så som bilder och texter, orderhantering, gillar och förstår behovet av service och har en stark administrativ förmåga, då kan vi inte vänta på att få höra från dig!Om Tjänsten:I denna roll blir du huvudansvarig för Sportmarkets PIM-system (Product Information Management) och en stor del av tjänsten innefattar digital systemhantering. Rollen kräver att du har hög administrativ förmåga i kombination med förståelse för och vilja att alltid se till kunden i första hand. Uppgifter och ansvar:
PIM / systemansvar
Huvudansvarig för PIM-systemet och dess datakvalitet
Hålla produktbilder och produkttexter uppdaterade och korrekta
Säkerställa korrekt artikeldata i affärssystemet (Garp)
Inköp / leverantörsordrar
Registrera leverantörsordrar i Garp
Hantera orderbekräftelser och följa upp leveransstatus mot lagda ordrar
Stötta produktcheferna med inköpsrelaterad administration och artikeluppläggning
Produktdata till kanaler
Förse återförsäljare med rätt bilder och texter
Hålla digitalt marknadsmaterial uppdaterat internt, i B2B-kanalen och i återförsäljarnas kanaler
Digitaliseringsprojekt
Bidra i gemensamma projekt för utveckling av digitala säljverktyg och plattform för produktinformation
Tillsammans med Operations-teamet utveckla digitala processer och rutiner kring order- och dataflödet
Du kommer framförallt arbeta i Garp, PIM och Excel. Övriga system vi arbetar i är Btwentyfour, EDI, Gung och QlikView.Din Profil: Som alltid på Sportmarket lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. I den här rollen är det särskilt viktigt att du är en person som gillar att skapa ordning och struktur, inte lämnar något åt slumpen och som gillar att arbeta systemadministrativt. Du har ett par års erfarenhet från liknande roll inom logistik/inköp eller sälj/marknad och det är meriterande om du har erfarenhet från sporthandel och/eller e-handel. Du tycker att digital utveckling är spännande och drivs av att utveckla processer och arbetsflöden, liksom att hålla många interna och externa kontakter igång parallellt.Kontakt/Ansökan: Infinity HR är framgångsrika i rekrytering av spetskvalitet till kulturstarka företag och vår partner i denna rekrytering. För mer info om tjänsten eller urvalsprocessen, tveka inte att kontakta Anton Fredriksson, Infinity HR på tel: 070-3115159 eller Mårten Näsvall, Infinity HR på e-post: marten.nasvall@infinityhr.se
.
REKRYTERINGSPROCESSENSista ansökan är 16 augusti men om vi hittar rätt kandidat innan dess stänger vi rekryteringen, vilket innebär att du inte bör vänta med din ansökan.
Startdatum så snart som möjligt enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infinity Human Resources Sweden AB
(org.nr 556783-3156)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Sportmarket Kontakt
Rekryterare
Mårten Näsvall marten.nasvall@infinityhr.se Jobbnummer
9975325