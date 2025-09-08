Sportintresserad, glad kille i Luleå söker personliga assistenter
Alter Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå
2025-09-08
Alter Assistans söker personlig assistent - Luleå
Vi på Alter Assistans söker nu en personlig assistent till en 14-årig pojke som bor tillsammans med sin mamma och bror i Luleå.Publiceringsdatum2025-09-08Kvalifikationer
* Goda kunskaper i svenska
* Flexibilitet att arbeta varierande tider (dag, kväll, helg samt jour)
* Stark och fysiskt kapabel
* Ålder: ca 25-45 år
* Utdrag från Polisens belastningsregister för arbete med barn med funktionsnedsättning är ett kravDina arbetsuppgifter
* Assistera pojken med alla dagliga behov
* Hjälp med omfattande hygien
* Läxhjälp och stöd i skolarbete
* Träning och fysisk aktivitet
* Bad två gånger per vecka (dubbelassistans vid dessa tillfällen)
* Samarbeta med familjen för att skapa en trygg och strukturerad miljöKvalifikationer
* Erfarenhet av liknande arbete är meriterande
* God kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta i team
Önskemål
* Kunden välkomnar både män och kvinnor, men lägger vikt vid styrka och god fysik
* Du bör inte vara allergisk mot djur (det finns katt och hund i hemmet)
* Polisregisterkontroll görs innan introduktionOm tjänsten
* Tjänstgöringsgrad: 50-80%
* Start: Introduktion omgående eller planerad start av tjänsten mitten av augusti
* Vi söker även en vikarie som kan hoppa in vid sjukdom, semester och liknande
Start omgående läs snälla innan du ansöker!
Ansökan:
Skicka CV och personligt brev till kristina@alterassistans.se
Märk din ansökan med P39 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: kristina@alterassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P39". Arbetsgivare Alter Assistans AB
(org.nr 559207-3000) Jobbnummer
9497931