Sportintresserad 13-årig kille söker personliga assistenter
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Växjö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Växjö
2026-06-28
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening i Växjö
, Alvesta
, Hylte
, Ljungby
, Älmhult
eller i hela Sverige
Vi söker nu två personliga assistenter till en 13-årig kille som till hösten börjar högstadiet. Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad i hans vardag.
Han gillar tv-spel, Pokémon GO, hockey och fotboll. På fritiden tycker han också om att bada och hitta på olika aktiviteter. Som personlig assistent blir du en viktig del av hans vardag och följer med både i hemmet, i skolan och på fritiden.Publiceringsdatum2026-06-28Om tjänsten
Vi söker två personliga assistenter som tillsammans delar på dag- och kvällspass under vardagarna. Det innebär att du vissa dagar följer med i skolan och andra dagar arbetar i hemmet efter skoltid. Arbetet är varierat och ingen dag är den andra lik.
Du stöttar honom i det han inte klarar på egen hand. Det kan handla om handräckning, praktisk hjälp i vardagen, förflyttningar, personlig omvårdnad och att följa med på aktiviteter. Du finns också med som ett stöd under skoldagen och bidrar till att han kan vara delaktig i undervisningen och umgås med sina klasskamrater på sina villkor.
Vem är du?
Du behöver inte ha arbetat som personlig assistent tidigare. Vi söker framför allt rätt person och ger dig den introduktion du behöver.
Vi tror att du är en lugn, trygg och ansvarstagande person som har lätt för att skapa goda relationer. Du är lyhörd, tar egna initiativ och tycker om att lära dig nya saker. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och personkemin mellan dig, killen och hans familj.
Vi erbjuderEtt omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik.
Dag- och kvällspass på vardagar.
Introduktion och upplärning på plats.
Ett nära samarbete med en varm och engagerad familj.
Ett jobb där du får vara med och skapa en rolig, trygg och aktiv vardag.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening
Stationsgatan 30 (visa karta
)
302 45 HALMSTAD Arbetsplats
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening Jobbnummer
9982130