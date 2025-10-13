Sportig kille söker personlig assistent, Sundbyberg
2025-10-13
Jag är en 25-årig kille som håller på med framerunning, jag reser och tävlar i både Sverige och i Europa. Jag är en glad kille som gillar att skoja. På fritiden gillar jag att spela Tv-spel och titta på film. På somrarna reser jag ofta med min familj till Spanien, och på vintern gillar jag att åka biski (skidor).
Nu söker jag dig som vill arbeta som min personliga assistent. Du som söker tycker om och känner engagemang inför att arbeta med människor och är villig att delta i min träning i syfte att stärka min fysiska förmåga. Är du intresserad av pedagogiska verktyg och hjälpmedel kommer vi samarbeta bra då det är viktigt för mig.
Du bör ha god fysik då jag behöver dig vid olika fritidsaktiviteter och bra samarbetsförmåga då du ska vara med mig både med familj och vänner. Att du är rökfri är ett krav för tjänsten. Körkort och möjlighet att vara med på resa och bo på annan ort vid behov är starkt meriterande.
Omfattning: Jag har assistans dygnet runt så arbetstiderna varierar.
Tillträde: Omgående.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG: Din arbetsgivare blir JAG Personlig assistans. Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Många assistansanvändare i JAG är engagerade i Riksföreningen JAG.
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
De vanligaste svaren från våra anställda på frågan Vad är det bästa med jobbet som personlig assistent? är:
- Att göra skillnad för en annan människa
- Variationen, friheten och glädjen
Välkommen du också! Ersättning
