Sport- och musikälskande kille söker en ledsagare i Täby
God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Täby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Täby
2025-08-25
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB i Täby
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Solna
, Lidingö
eller i hela Sverige
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Om uppdraget:
21-årig kille med Downs syndrome vill ha sport- och musikintresserad ung kille med sig som ledsagare på sportaktiviteter såsom gymträning och simhall.
Ledsagningen skall ske på vardagskvällar, helst måndagar och tisdagar, ibland eventuellt någon helg.
Han har kommunikationssvårigheter så man måste tala tydligt, han använder ibland tecken som stöd när han kommunicerar.Publiceringsdatum2025-08-25Kvalifikationer
Yngre kille/man som tycker om sport och att gå på gym. Du ska vara ansvarstagande och initiativrik.
Gärna bo i närheten av Täby kyrkby eller känna till området.
Om tjänsten:
12 tim/månad. Tillträde snarast.
Som ledsagare följer du med en kund, med en funktionsnedsättning, på olika aktiviteter. Det kan röra sig om att träna, shopping, gå på museum eller kanske ta en fika.
Som avlösare avlastar du anhöriga till exempelvis ett barn med en funktionsnedsättning i hemmet eller närområdet. Det kan vara för att föräldrarna ska få lite egen tid med andra syskon.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
• Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB
(org.nr 559117-7711) Arbetsplats
God Omsorg Jobbnummer
9474813