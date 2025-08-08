Sport intresserad kund söker personlig assistent
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skellefteå
2025-08-08
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige
, Robertsfors
, Piteå
, Luleå
, Umeå
eller i hela Sverige
Nu behöver vi två personliga assistenter till våran sporttokige man i Skellefteå.
I dina arbetsuppgifter kommer du att hjälpa kunden med den personliga omvårdnaden, hygien, hushållssysslor och mycket annat som hör vardagen till, men också för att skapa en meningsfull vardag, i hans lägenhet, och på aktiviteter. Han stora intresse är att titta på sport i alla former men SAIK ligger han varmast om hjärtat. Han sitter i rullstol, nästan blind och har afasi så det kommer att innebära att du som assistent kommer att måsta hjälpa kunden i hans kommunikation.
Vi söker dig som har ett stort hjärta och vill jobba som personlig assistent. Du får gärna ha ett eget sportintresse, vara drivande, motiverande och flexibel.
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom personlig assistans och vet vad det innebär att jobba i någons hem eller annan vårderfarenhet men det är inget krav. Du får gärna ha erfarenheter i bildstöld eller teckenkommunikation. Krav på mycket god svenska i tal och skrift.
Arbetstider: Just nu finns en vikarie rad på 75% samt en fast rad på 50%.
Tider: 08.00-16.00 & 16.00-08.00 vissa pass är dygnspass.
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU).
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
