Spontanansökan-Målare och blästrare sökes till Alucrom AB i Veddige
2025-12-08
Alucrom AB söker nu en erfaren målare/blästrare till Veddige fabriken! Är du en person med erfarenhet av måleri eller blästring och vill vara en del av ett ledande företag inom rostskydd? Här får du möjlighet att arbeta med varierade arbetsuppgifter som bidrar till att förlänga livslängden på allt från små detaljer till stora konstruktioner som broar och fordon.
Du kommer att ingå i Alucrom AB:s affärsområden fabrik. Oavsett om du har lång erfarenhet inom rostskyddsmålning eller är nyutexaminerad, värdesätter vi din kompetens och vilja att utvecklas. Vi ser fram emot att få höra från dig och välkomna dig till vårt team!
Dina huvudansvarsområden inkluderar:
Utföra blästring och målning på olika objekt
Arbeta både i fabriksmiljö och ute på fält
Bidra till säkerhet och kvalitet i arbetet
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av måleri eller blästring, oavsett om det är inom byggnadsmålning, industrilackering eller billackering
Målar Diplom
En positiv inställning och vilja att lära dig mer
Flexibilitet och beredskap för att arbeta på olika orter
En vilja att växa och utvecklas inom företaget
Vad gör rollen attraktiv?
Du får möjlighet till personlig och professionell utveckling i en roll med varierande arbetsuppgifter. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där gemenskap och samarbete är centrala värden.
Bra att veta!
Du kommer i utgångsläget bli anställd som Temp-Team konsult. Som en del av vårt team erbjuds du kollektivavtalsenliga villkor, friskvårdsbidrag och en engagerad konsultchef som finns där för dig. Uppdraget skall tillsättas omgående. Heltid - Måndag till Fredag kl. 7-16. Ansök redan idag då urvalet sker löpande och vi kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-mail. För eventuella frågor, tveka inte att kontakta vår rekryteringsansvariga Elnaz Memarian elm@temp-team.se
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Temp-Team Sverige AB
(org.nr 556630-5420), https://alucrom.se/ Arbetsplats
Alucrom Aktiebolag Kontakt
Elnaz Memarian elm@temp-team.se Jobbnummer
9633439