Spontanansökan Underläkare innan examen till Kirurgkliniken
2026-01-07
Är du intresserad av kirurgi och att arbeta som underläkare innan examen hos oss på kirurgen, under sommaren 2026? Välkommen att skicka in din intresseanmälan här!
Vi erbjuder en tjänst som avdelningsunderläkare innan examen på kirurgen inom VO Kirurgi och urologi på Danderyds sjukhus.
Om du nyligen fått examen är du naturligtvis välkommen att ansöka också.
Anställningen kommer vara 8 veckor under sommaren 2026, v.25 - v.32, dvs 2026-06-15 t.o.m 2026-08-09.
Urval och anställning sker fortlöpande, men återkoppling efter din ansökan kan dessvärre dröja. Planeringen från vår sida är att intervjuer kommer ske under januari och februari 2025 och beslut kommer delges innan februari månads utgång, så vänta inte med din ansökan.
Vi planerar att anställa 4 underläkare till sommaren, som kommer bemanna de två kirurgiska avdelningarna: avdelning 61/62 som är nedre GI och avdelning 63/64 som är övre GI. Två underläkare kommer under hela anställningstiden vara placerade på avd 61/62 och två på avd 63/64.
För underläkare innan examen innebär tjänsten sedvanligt underläkararbete på kirurgisk avdelning med bland annat stöttning på rondning och utskrivningar. Du kommer arbeta i team med erfarna kirurger som alltid finns att tillgå. På avdelningarna handläggs både akuta och elektiva kirurgiska patienter och arbetsbelastningen kan vara hög, men som gengäld utlovar vi en lärorik och utvecklande erfarenhet.Kvalifikationer
Minst underläkare innan examen, som läkarstudent från termin 10
• Godkänd på samtliga moment till och med termin 10 på läkarprogrammet.
• Vid studier utanför Sverige krävs godkänt på alla moment och godkända betyg, som motsvarar termin 10 i den svenska läkarutbildningen.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande, har god kommunikativ förmåga, ett gott omdöme samt har en god förmåga att samarbeta med andra och är trygg i dig själv. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt anställningserbjudande
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år. Du erbjuds även personalparkering till förmånligt pris. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Detta är en intresseanmälan och vi kontaktar dig när det finns behov av din kompetens. Observera igen att återkoppling kring denna ansökan tyvärr kan dröja. Vi har återkommande intervjutillfällen och du kommer att bli kontaktad av oss när ett sådant tillfälle kommer.
Välkommen med din intresseanmälan!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.
Om verksamheten
Verksamhetsområdet Kirurgi och urologi bedriver både akut och elektiv kirurgi och urologi samt operationsverksamhet i öppen- och slutenvård dygnet runt. Vi behandlar och vårdar patienter från i huvudsak Stockholms län, men även utomläns och utlandspatienter med kirurgiska eller urologiska sjukdomar. Patienterna tas om hand på flera olika specialistmottagningar, två operationsavdelningar samt fyra vårdavdelningar med olika profilområden; kolorektalkirurgi, kirurgi i övre mag-tarmkanal, överviktskirurgi och levertumörer samt urologi. Här jobbar cirka 460 medarbetare.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
