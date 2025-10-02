Spontanansökan till extra jobb som lagermedarbetare - Hisings Backa
Dina arbetsuppgifter
Arbetet på lager innebär främst:
arbete med orderplock
sortering och placering av gods till rätt del av lagret
flyttning och lagring av varor på lastpall med hjälp av truck
Tjänsten innefattar mycket plock och pack men kan även finnas andra arbetsuppgifter som behöver utföras på lagret.
Arbete förekommer vid behov.
Arbetet är mycket fysiskt krävande där tunga lyft är vanligt förekommande
Arbetstider Denna tjänst är framförallt förlagt till vardagar, på sikt finns även möjlighet för arbete under helgen.
Finns arbete både under dag och kvällstid
Vi ser att du vill och kan arbeta cirka två gånger i veckan under terminstid. Du lägger dig tillgänglig för arbete veckovis.
Truckkort är inget krav men väldigt meriterande!
Vi söker dig som: Är student och har minst 2 år kvar på dina studier
Har tidigare lagererfarenhet
Trivs med ett fysiskt och aktivt arbete
Vi erbjuder dig: Ett välbetalt arbete med hög timlön och OB-tillägg
Flexibel schemaläggning
Betald upplärning
Vi erbjuder våra medarbetare flexibel löneutbetalning genom Cappy. En frivillig förmån som ger dig möjligheten att när som helst mellan ordinarie lönedagar själv göra uttag från din intjänade lön.
Krav För att anställas och vara anställd i denna tjänst krävs det att du studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
Truckutbildning, arbetsplatsintroduktion, säkerhetsregler, säkerhetsgenomgångar och övriga instruktioner sker på svenska vilket innebär att du behöver behärska det svenska språket bra.
Du måste ha fyllt 18 år för att kunna anställas i denna tjänst.
Om Storesupport by Job&Talent
Storesupport är en del av Job&Talent, en av de snabbast växande aktörerna inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika. Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Intresserad?
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Detta är en spontanansökan vilket gör att svar kan även dröja beroende på hur behovet ser ut.
Varmt välkommen! Ersättning
