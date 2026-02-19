Spontanansökan till Arbetsledare inom utemiljö hos Pema Partner

Jobandtalent Sweden AB / Trädgårdsanläggarjobb / Norrköping
2026-02-19


Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Norrköping, Söderköping, Finspång, Linköping, Katrineholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Norrköping, Söderköping, Finspång, Linköping, Katrineholm eller i hela Sverige

Om Pema Partner
Pema Partner erbjuder tjänster inom fastighetsskötsel, utemiljö, lokalvård och ventilation. Med lång erfarenhet, expertkompetens, engagerade medarbetare och modern maskinpark bidrar vi till attraktiva fastighetsbestånd och tydlig affärsnytta för våra kunder.
Spontanansökan arbetsledare utemiljö I takt med att vi växer så ser vi över möjligheten att utveckla vårt team med ytterligare en arbetsledare inom yttre skötsel i Norrköping. I tjänsten ingår mycket eget ansvar och nära kontakt med övriga medarbetare och våra kunder. Vi söker därför dig som vill jobba i en utvecklande miljö och som har tidigare erfarenhet av arbetsledning.
Dina arbetsuppgifter Du kommer ansvara för att leda arbetsgruppen och delegera arbetsuppgifter i den dagliga driften. Du rapporterar till driftchef som också är placerad i Norrköping. Ditt ansvar innefattar bland annat:

Leda, delegera och arbeta i den dagliga driften

Tillsammans med driftchef planera arbetet för en god resursplanering

Utföra efterkontroller av utfört arbete

Tillsammans med driftchef uppehålla en god struktur och lönsamhet

Publiceringsdatum
2026-02-19

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av en arbetsledande roll

Gedigen erfarenhet av yttre skötsel och utemiljö

God dokumenterad erfarenhet av resursplanering

God struktur och ekonomisk förståelse

B-körkort är ett krav

God förmåga att läsa, förstå och tala svenska

Meriterande

Meriterande att ha trädgårdsmästarutbildning eller motsvarande

Vi erbjuder

Ett stabilt arbete i ett etablerat och växande företag

Ett varierande och självständigt arbete

Ett trevligt arbetsklimat med engagerade kollegor

Marknadsmässiga villkor

ANSÖKAN
Tillsättning sker efter behov, därav nödvändigtvis ingen skarp tillsättning. Men tveka inte på att skicka in din spontanansökan redan idag!
Tillträde: Efter behov och överenskommelse
Ser detta ut som en tjänst för dig? Tveka inte på att skicka in din ansökan nedan.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7234550-1851261".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobandtalent Sweden AB (org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Norra Promenaden 63 (visa karta)
602 38  NORRKÖPING

Arbetsplats
Job&Talent

Jobbnummer
9752565

Prenumerera på jobb från Jobandtalent Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jobandtalent Sweden AB: