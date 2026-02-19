Spontanansökan till Arbetsledare inom utemiljö hos Pema Partner
2026-02-19
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Om Pema Partner
Pema Partner erbjuder tjänster inom fastighetsskötsel, utemiljö, lokalvård och ventilation. Med lång erfarenhet, expertkompetens, engagerade medarbetare och modern maskinpark bidrar vi till attraktiva fastighetsbestånd och tydlig affärsnytta för våra kunder.
Spontanansökan arbetsledare utemiljö I takt med att vi växer så ser vi över möjligheten att utveckla vårt team med ytterligare en arbetsledare inom yttre skötsel i Norrköping. I tjänsten ingår mycket eget ansvar och nära kontakt med övriga medarbetare och våra kunder. Vi söker därför dig som vill jobba i en utvecklande miljö och som har tidigare erfarenhet av arbetsledning.
Dina arbetsuppgifter Du kommer ansvara för att leda arbetsgruppen och delegera arbetsuppgifter i den dagliga driften. Du rapporterar till driftchef som också är placerad i Norrköping. Ditt ansvar innefattar bland annat:
Leda, delegera och arbeta i den dagliga driften
Tillsammans med driftchef planera arbetet för en god resursplanering
Utföra efterkontroller av utfört arbete
Tillsammans med driftchef uppehålla en god struktur och lönsamhet

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av en arbetsledande roll
Gedigen erfarenhet av yttre skötsel och utemiljö
God dokumenterad erfarenhet av resursplanering
God struktur och ekonomisk förståelse
B-körkort är ett krav
God förmåga att läsa, förstå och tala svenska
Meriterande
Meriterande att ha trädgårdsmästarutbildning eller motsvarande
Vi erbjuder
Ett stabilt arbete i ett etablerat och växande företag
Ett varierande och självständigt arbete
Ett trevligt arbetsklimat med engagerade kollegor
Marknadsmässiga villkor
ANSÖKAN
Tillsättning sker efter behov, därav nödvändigtvis ingen skarp tillsättning. Men tveka inte på att skicka in din spontanansökan redan idag!
Tillträde: Efter behov och överenskommelse
Ser detta ut som en tjänst för dig? Tveka inte på att skicka in din ansökan nedan.
