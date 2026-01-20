Spontanansökan Teknik & Servicekontoret - Serviceavdelningen
2026-01-20
Att arbeta som timvikarie inom Teknik & Servicekontoret är omväxlande och utmanande! Vi vill att du som är intresserad av att arbeta i vår verksamhet kan ta egna initiativ, vara flexibel vid behov och vara beredd att tidvis arbeta under hög arbetsbelastning. Du ska kunna kommunicera på svenska. Du kommer att arbeta i skolor, äldreboenden och andra kommunala fastigheter och en förutsättning för att trivas hos oss är att du tycker om att möta människor.
Tillsvidaretjänster och längre visstidsanställningar utannonseras på www.hultsfred.se/jobb
och där ansöker du digitalt till den/de specifika tjänster du är intresserad av.
Vid annonstidens slut stängs denna annons ner. Är du fortsatt intresserad av att arbeta hos oss ber vi dig ansöka på nytt. Detta för att vi ska ha uppdaterade uppgifter och veta att du fortfarande är intresserad.
Vi söker dig som har utbildning. Saknar du den formella utbildningen och ändå vill arbeta i vår verksamhet är det ju givetvis meriterande om du har erfarenhet av yrket.Vår verksamhet omfattas av registerkontroll. Detta betyder att om du blir aktuell för arbete inom Serviceenheten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Registerutdraget ska gälla för arbete inom skola eller förskola. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från webbplatsen http://www.polisen.se
(http://www.polisen.se/)Som
medarbetare i Hultsfreds kommun erbjuds du goda möjligheter till utveckling och förmåner. Vi vill att varje medarbetare ska få ett hållbart arbetsliv och känna sig trygg i sin anställning. Det är också viktigt att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. Läs mer om våra förmåner på vår hemsida https://www.jobbaihultsfred.se/formaner/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Hultsfreds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.
Hultsfreds kommun utför bakgrundskontroller vid all anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du ha mer information om hur du söker jobb hos oss eller om du har skyddad identitet kan du läsa mer här https//www.jobbaihultsfred.se/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/ Ersättning
