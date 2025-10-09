Spontanansökan Miljöarbetare med C-körkort till Mölndal /Agnesberg
2025-10-09
Vi på Nordisk Återvinning Service AB levererar renhållningstjänster till kommuner och interkommunala avfallsbolag i hela landet och växer hela tiden. Möjligheterna är många och vi kan lova dig givande arbetsuppgifter, både personligt och inom socialt betydelsefulla områden. Just nu har vi behov av extrapersonal till våra anläggningar i Mölndal och Agensberg. Vi söker dig som vill jobba extra när vår ordinarie personal inte är på plats i rollen som miljöarbetare. Du ska köra våra renhållningsfordon och behöver därför ha C-körkort samt YKB.
Arbetsuppgifter.
• Insamling av hushållsavfall och återvinningsmaterial.
• Hantering av fordonsdatorer
• Avvikelserapportering
• Daglig underhåll/kontroll av fordon
• Du ansvarar för att din tilldelade tur genomförs med god kvalitet och hög servicegrad Publiceringsdatum2025-10-09Kvalifikationer
• C-körkort och erfarenhet av att köra tunga fordon
• YKB
• Språk svenska Dina personliga egenskaper
• Som person är du fokuserad, lösningsorienterad, kreativ och engagerad.
• Du tar stort ansvar och gillar att arbeta tillsammans i team i en fysisk roll.
Placering
Mölndal eller Agnesberg
Anställningsform
Vistid, anställning för behov av extra arbetskraft Tillträde
Löpande, vi har löpande behov av främst timanställda men även tillsvidare med jämna mellanrum. Ange vad du är intresserad av i ansökan. Vi går under miljöarbetareavtalet.
Ansökan
Vi tar bara emot din ansökan via länken, ansökningar på mail kommer vi att slänga pga GDPR.
Vår värdegrund
På Nordisk Återvinning Service är det alltid viktigt att våra medarbetare mår bra och trivs tillsammans oavsett roll. Vi är ett härligt gäng kollegor och vårt framgångsrecept består av gott samarbete, god kvalitet och kundfokus. Vi ser lösningar, inte problem. Kunden står i fokus och vi gör gärna det lilla extra för att förgylla både kundernas och vår uppdragsgivares vardag.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Inför ev anställning genomför vi referenstagning och bakrundskontoll. Ersättning
enligt gällande kollektiv-avtal, Miljöarbetaravtalet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordisk Återvinning Service AB
(org.nr 556873-4338) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-chef
Kristina Johansson kristina.johansson@nordiskatervinning.se 0721-566680 Jobbnummer
9548182