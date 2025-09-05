Spontanansökan: Medarbetare inom vård och omsorg
Hultsfreds kommun, Omvårdnadspersonal / Undersköterskejobb / Hultsfred Visa alla undersköterskejobb i Hultsfred
2025-09-05
, Vimmerby
, Högsby
, Ydre
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hultsfreds kommun, Omvårdnadspersonal i Hultsfred
Om arbetsplatsen
Slår ditt hjärta lite extra när du hjälper andra? Hos oss är du viktig och gör skillnad i någons vardag. Stämmer vår värdegrund "vi möts i känslan av värdighet" in på din syn av att arbeta inom vård och omsorg? Då är du varmt välkommen med din ansökan till oss!
Som medarbetare i Hultsfreds kommun är du en del av en stolt organisation med en stark vi-känsla, en hög frisknärvaro och ett mycket gott ledarskap. Hos oss tar vi tillvara det lilla och gör det stort. Vi syns och hörs i Hultsfred!Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Det är en utmaning att skapa relationer och möta varje enskild person i olika situationer i livet. I Hultsfred tror vi att det är detta som gör arbetet inom vård och omsorg både roligt och framgångsrikt. Du får ett aktivt och varierande jobb som ger dig erfarenheter för livet.
Vår strävan är att erbjuda den enskilde en omsorg med hög kvalitet. Det innebär professionellt bemötande och omsorg som är utformad efter individens behov. Det är viktigt att omsorgen så långt det är möjligt utformas efter individuella önskemål.
Dina arbetsuppgifter kommer framförallt att innebära att stärka personens känsla av sammanhang, självbestämmande och upplevelse av hälsa. Detta sker genom din omvårdnad, ditt stöd och hjälp till varje person du möter. Vi arbetar också aktivt med att stärka det friska hos den enskilde.
• Du uppmuntrar den enskilde att göra det hen klarar själv.
• Du stödjer den enskilde i det hen inte klarar själv och du utför dessa sysslor tillsammans med den enskilde utifrån dennes förutsättningar.
• Du motiverar och uppmuntrar den enskilde till att göra egna val och stödjer i att behålla intressen, vanor och ta ansvar för sin egen vardag.
Detta är en spontanannons för arbete inom hela vård och omsorg, både för tillsvidareanställningar och timvikarier. Efter att du skickat in din ansökan till oss gör bemanningsenheten ett urval utifrån dina kompetenser och kvalifikationer.
Som anställd inom vård och omsorg i Hultsfreds kommun får du som tillsvidareanställd alltid en heltidsanställning, men du har möjlighet att själv påverka hur mycket du faktiskt vill arbeta. Som timanställd kan du bli erbjuden arbetspass utifrån ditt önskemål och verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig med empati och engagemang! För att trivas hos oss har du intresse för att jobba med människor. Du är trygg, ansvarsfull och har ett intresse för att arbeta med personer i behov av vård och omsorg.
Välkommen med din ansökan till oss om du är utbildad undersköterska, har gått barn- och fritidsprogrammet, är fritidsledare, socialpedagog eller innehar annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig.
Har du dessutom erfarenhet av yrket så är det meriterande.
Du behöver vara 18 år för tjänsten. Inom de flesta verksamheter förekommer både dag-, kvälls- och nattarbete, skriv gärna i din ansökan om du har specifikt önskemål kring detta. De flesta tjänsterna kräver körkort.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Hultsfreds kommun utför bakgrundskontroller vid all anställning. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "S2518". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hultsfreds kommun
(org.nr 212000-0712) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hultsfreds kommun, Omvårdnadspersonal Kontakt
Enhetschef
Ulrika Svärd Lysti 010-3543008 Jobbnummer
9494532