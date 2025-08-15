Spontanansökan för dig som vill arbeta inom Vård & Omsorg!
2025-08-15
Är du ansvarstagande, empatisk och vill göra skillnad för andra? Vi på JobYard söker kontinuerligt personer som vill arbeta inom vård och omsorg för att matcha med våra kunders behov.
Om rollen
Vi samarbetar med flera vård- och omsorgsföretag som regelbundet söker personal. Arbetsuppgifter kan inkludera:
Vård och omsorg av äldre på äldreboende eller i hemtjänst
Hjälp vid måltider, hygien och dagliga aktiviteter
Stöd och hjälp vid medicinhantering (om utbildning krävs)
Skapa en trygg och säker miljö för de du assisterar
Vem vi söker
Vi letar efter kandidater som har:
En positiv inställning och god arbetsmoral
Empati och vilja att hjälpa andra
Erfarenhet inom vård och omsorg (meriterande men inget krav)
Rätt till Nystartsjobb genom Arbetsförmedlingen
För att vara berättigad till Nystartsjobb behöver du uppfylla vissa kriterier som sätts av Arbetsförmedlingen, exempelvis:
Har varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen en längre tid
Är nyanländ i Sverige och har uppehållstillstånd
Har nyligen avslutat en längre sjukskrivning eller har en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan
Om du är osäker på om du har rätt till Nystartsjobb kan du kontakta Arbetsförmedlingen för mer information.
Hur det fungerar
Detta är en spontanansökan, vilket innebär att vi hanterar ansökningar löpande och matchar kandidater med våra kunders behov. Om en kund söker någon med din kompetens och du uppfyller kriterierna för Nystartsjobb, kontaktar vi dig för en intervju.
Om JobYard
JobYard hjälper talangfulla individer att hitta rätt arbetsplats inom vård och omsorg. Vi samarbetar med företag som värdesätter kompetens och utveckling och arbetar för att skapa långsiktiga möjligheter för både kandidater och arbetsgivare.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
