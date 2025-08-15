Spontanansökan för dig som vill arbeta inom Bygg & Anläggning!
JobYard Sverige AB / Grovarbetarjobb / Stockholm Visa alla grovarbetarjobb i Stockholm
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JobYard Sverige AB i Stockholm
, Huddinge
, Järfälla
, Upplands-Bro
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Hej!
Är du ansvarstagande, arbetsvillig och vill vara en del av att bygga framtidens samhälle? Vi på JobYard söker kontinuerligt personer som vill arbeta inom bygg och anläggning för att matcha med våra kunders behov.
Om rollen
Vi samarbetar med flera bygg- och anläggningsföretag som regelbundet söker personal. Arbetsuppgifter kan inkludera:
Mark- och anläggningsarbete, såsom schaktning, dränering och asfaltering.
Byggnation av bostäder, kommersiella fastigheter och infrastrukturprojekt.
Betongarbete, armering och gjutning.
Rivnings- och renoveringsarbete.
Hantering av maskiner och verktyg inom bygg och anläggning.
Transport och leverans av material till och från byggarbetsplatser.
Körning av tunga fordon såsom lastbilar, grävmaskiner och hjullastare (om behörighet finns).
Vem vi söker
Vi letar efter kandidater som har:
En positiv inställning och god arbetsmoral.
Förmåga att arbeta fysiskt och i olika arbetsmiljöer.
Erfarenhet inom bygg och anläggning (meriterande men inget krav).
Rätt till Nystartsjobb genom Arbetsförmedlingen.
För att vara berättigad till Nystartsjobb behöver du uppfylla vissa kriterier som sätts av Arbetsförmedlingen, exempelvis:
Har varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen en längre tid.
Är nyanländ i Sverige och har uppehållstillstånd.
Har nyligen avslutat en längre sjukskrivning eller har en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan.
Om du är osäker på om du har rätt till Nystartsjobb kan du kontakta Arbetsförmedlingen för mer information.
Nystartsjobb är en anställningsform där arbetsgivare får ekonomiskt stöd när de anställer personer som har varit arbetslösa en längre tid, nyanlända eller tillhör andra målgrupper som kan ha svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. För att vara berättigad till Nystartsjobb behöver du uppfylla vissa kriterier som sätts av Arbetsförmedlingen. Om du är osäker på om du har rätt till Nystartsjobb kan du kontakta Arbetsförmedlingen för mer information.
Hur det fungerar
Detta är en spontanansökan, vilket innebär att vi hanterar ansökningar löpande och matchar kandidater med våra kunders behov. Om en kund söker någon med din kompetens och du uppfyller kriterierna för Nystartsjobb, kontaktar vi dig för en intervju.
Om JobYard
JobYard hjälper talangfulla individer att hitta rätt arbetsplats inom bygg och anläggning. Vi samarbetar med företag som värdesätter kompetens och utveckling och arbetar för att skapa långsiktiga möjligheter för både kandidater och arbetsgivare.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JobYard Sverige AB
(org.nr 559359-8468) Jobbnummer
9460300