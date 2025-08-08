Spontanansökan | Är du en schysst och framåtlutad lagspelare?
OnePartnerGroup Syd AB / Montörsjobb / Ljungby Visa alla montörsjobb i Ljungby
2025-08-08
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Syd AB i Ljungby
, Örkelljunga
, Kristianstad
, Helsingborg
, Eslöv
eller i hela Sverige
Vi på OnePartnerGroup vill hjälpa människor till nya möjligheter, och därför har vi nu öppnat en spontanansökan för dig som framöver vill arbeta inom lager, produktion och flera andra yrken i Ljungby med omnejd. Din kompetens kommer behövas hos våra företag i regionen framöver. Vår önskan är därför att du skickar in information om dig och vad du tänker om framtiden (genom att söka denna tjänst) redan nu så etablerar vi en kontakt.
Tjänsterna vi tillsätter är till största delen på heltid och innebär en anställning i OnePartnerGroups konsultverksamhet. Ibland dyker även extrajobb upp, vilket kan passa dig som är student eller deltidsanställd någon annanstans.
Som konsult hos OnePartnerGroup får du en trygghet genom kollektivavtal och regelbunden personlig kontakt med en egen konsultchef. Vi har också många rekryteringsuppdrag vilket innebär att du blir anställd direkt hos våra kunder.Bara det senaste året har vi haft lyckan att hjälpa flera kandidater med en ny tjänst, både som anställd via oss och genom att de har blivit rekryterade till någon av våra kunder.
Vilka är då OnePartnerGroup?
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Oavsett vilken tjänst eller bransch ditt hjärta klappar lite extra för kan vi hjälpa dig att hitta ett jobb som passar dig, antingen som anställd hos oss eller genom att du blir rekryterad till företag vi samarbetar med. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Syd AB
(org.nr 559117-8107) Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Annie Göransson annie.goransson@onepartnergroup.se Jobbnummer
9450249