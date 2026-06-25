Spontanansökan - Teamledare inom Lager & Logistik
Arena Personal Sverige AB / Chefsjobb / Eskilstuna Visa alla chefsjobb i Eskilstuna
2026-06-25
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Är du en naturlig ledare som trivs mitt i verksamheten och gillar att få människor, processer och flöden att fungera tillsammans? Då kan du vara den vi söker.
Vi söker en prestigelös och operativ Teamledare inom Lager & Logistik som vill vara med och utveckla vår verksamhet. I rollen arbetar du nära den dagliga driften och leder teamet genom närvaro, engagemang och ett tydligt fokus på resultat, kvalitet och samarbete.
Om rollen
Som Teamledare ansvarar du för att planera, leda och följa upp det dagliga arbetet på lagret. Du är en synlig och tillgänglig ledare som arbetar tillsammans med teamet och säkerställer effektiva logistiska flöden, hög servicegrad och en säker arbetsmiljö.
Du motiverar och utvecklar medarbetarna samtidigt som du driver förbättringsarbete och skapar förutsättningar för att verksamheten når sina mål.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla framgångsrika team inom lager, logistik eller närliggande verksamhet.
Är en naturlig ledare som skapar förtroende och engagemang.
Trivs i en operativ roll där du arbetar nära verksamheten och medarbetarna.
Har god förståelse för logistiska flöden och lagerprocesser.
Är strukturerad, lösningsorienterad och van att prioritera i en föränderlig miljö.
Har förmåga att kombinera ett tydligt ledarskap med ett prestigelöst arbetssätt.
Kommunicerar väl och bygger starka relationer både inom teamet och med andra funktioner.
Vi erbjuder
En varierande och ansvarsfull roll i en verksamhet med högt tempo.
Möjlighet att påverka och utveckla både processer och arbetssätt.
Ett engagerat team där samarbete och laganda står i fokus.
En arbetsplats som värdesätter initiativförmåga, utveckling och långsiktiga resultat.
För att lyckas i rollen
Du är en person som leder genom exempel. Du är inte rädd för att kavla upp ärmarna när det behövs, samtidigt som du har förmågan att skapa struktur, driva förbättringar och få människor att växa. Du förstår att framgång skapas genom laget och att ett gott ledarskap bygger på närvaro, respekt och tydlighet.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7971403-2071023". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Rademachergatan 1 (visa karta
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632 20 ESKILSTUNA Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
9979045