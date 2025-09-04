Spontanansökan - Konsult inom arbetsmiljö, miljö och hållbarhet
The We Select Company AB / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Göteborg
2025-09-04
Har du erfarenhet inom arbetsmiljö, miljö eller hållbarhet och vill göra skillnad? Då vill vi gärna höra från dig!
Vi på DEKRA Consulting är alltid intresserade av att komma i kontakt med konsulter som brinner för att skapa tryggare arbetsplatser, minska miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid. Oavsett om du är tillgänglig nu eller längre fram, är du varmt välkommen att skicka in en spontanansökan.
OM DEKRA
DEKRA är ett globalt företag med över 48 000 medarbetare i 60 länder. Vi arbetar med säkerhet, hållbarhet, testning, inspektion och certifiering - och hos oss får du möjlighet att bidra till vår vision: "Global partner for a safe, secure and sustainable world."
DEKRA Consulting är en del av DEKRA Sweden och erbjuder ett självständigt och utvecklande arbete i en kundnära verksamhet. Vi är ett engagerat team med arbetsmiljöingenjörer, miljöexperter och hållbarhetsspecialister som gillar att ha kul på jobbet, dela kunskap och göra skillnad - både för våra kunder och för samhället i stort.
Vi är särskilt intresserade av dig som...
Har erfarenhet av arbetsmiljöarbete, t.ex. riskbedömningar, utveckla och implementera systematiskt arbetsmiljöarbete, ISO 45001 eller OSA
Har erfarenhet av att genomföra yrkeshygieniska mätningar, bullermätningar eller liknande.
Har arbetat som arbetsmiljöingenjör, EHS-specialist, miljöinspektör, hållbarhetssamordnare eller i liknande roller
Har arbetat med hållbarhet såsom hållbarhetsrapportering och LCA.
Är nyfiken, lösningsorienterad och gillar att ta dig an nya utmaningar
Har lätt för att bygga relationer och trivs i konsultrollen
Vill utvecklas tillsammans med andra och bidra till ett lärande team
Har god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Har B-körkort och tillgång till bil (många uppdrag sker ute hos kund)
Vad vi erbjuder
Meningsfulla uppdrag inom arbetsmiljö, miljö och/eller hållbarhet
Möjlighet att arbeta med både kortare och längre uppdrag
Ett stöttande och kunnigt team med nationell räckvidd
Kompetensutveckling, mentorskap och personlig utveckling
Ett inkluderande arbetsklimat där vi har roligt tillsammans
Intresserad?
Skicka gärna in din spontanansökan och berätta lite om dig själv, din erfarenhet och vad du brinner för. Vi hör gärna från dig - även om du inte passar in i en specifik roll just nu.
Har du frågor? Kontakta gärna:
Sofia af Donner Vassback - sofia.vassback@dekra.com
, 010-455 1327
Välkommen att ta kontakt - vi ser fram emot att höra från dig!
Välkommen med ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://www.dekra.se/sv/om-dekra-consulting/
Lagergatan 5 (visa karta
)
415 11 GÖTEBORG Arbetsplats
Dekra Consulting Göteborg Jobbnummer
9492951