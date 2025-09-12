Spobik söker en redovisningsekonom med intresse för controlling
Ljung Kompetensförsörjning AB / Redovisningsekonomjobb / Jönköping Visa alla redovisningsekonomjobb i Jönköping
2025-09-12
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljung Kompetensförsörjning AB i Jönköping
, Vaggeryd
, Sävsjö
, Gnosjö
, Hjo
eller i hela Sverige
Spobik AB driver Nordens ledande specialistbutiker inom cykel- och hockeyutrustning och erbjuder ett brett sortiment inom våra expertisområden, från ledande varumärken på marknaden. Spobik med huvudkontor och lager i Jönköping, har även nio onlinebutiker och flertalet fysiska butiker/verkstäder runt om i landet samt dotterbolag och partners i bl.a. Danmark, Finland, Norge och Storbritannien. Spobik AB är en del av Wesports Scandinavia AB. WeSports är en grupp av enskilda företag, med både onlinebutiker, fysiska destinationer och produktmärken. Läs mer på wesports.se samt på våra sajter cykelkraft.se, cykelkraft.fi, bikester.se, bikester.no, bikester.fi, bikester.dk, cykloteket.se, spobik.se, kronan.com, tooorch.com, hockeystore.se, hockeystore.no, hockeystore.com och hockeytown.se.
Efterfrågan på Spobiks kvalitativa produkter från välkända varumärken är fortsatt hög och koncernen växer och tar marknadsandelar både online och i butik. Då detta ställer krav på en effektiv, kompetent och väl fungerande administration utökar Spobik sin ekonomiavdelning med en erfaren redovisningsekonom med struktur och ett analytiskt sinne.
Om jobbet
I rollen som redovisningsekonom på Spobik så är du del av en ekonomifunktion i ständig förändring där löpande bokföring varvas med verksamhetsutvecklande projekt, problemlösning, och stöttning av både teamkollegor och övriga funktioner i organisationen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är bl.a punkterna nedan..
Månadsbokslut, bl.a I/C-avstämningar
Ansvar för redovisning i systerbolag och/eller dotterbolag (löpande bokföring, kvittohantering, månadsbokslut, momsrapportering)
Kundreskontra - ansvar för förbättrade rutiner inom påminnelser och inkasso
Analysera och följa upp resultat samt komma med förslag på åtgärd
Delta i och initiera verksamhetsutvecklande projekt och åtgärder samt utveckling av processer och rutiner
Månatlig rapportering uppåt i organisationen.
Övrigt förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning
• . men då koncernen är i ständig tillväxt så kommer dina befintliga arbetsuppgifter utvecklas och nya tillkomma. I ekonomi-teamet är ni 5 personer där kulturen präglas av samarbete, prestigelöshet och ansvar vilket är en kultur vi hoppas att du också uppskattar och vill bidra till.
Du som söker tjänsten har en eftergymnasial utbildning mot redovisning, controlling eller annan relevant inriktning. Vi tror också att du har ett par års erfarenhet av att både självständigt och i team arbetat med redovisning och analys av resultat i en växande organisation. Du är väl införstådd med regler, lagar och bestämmelser inom området och med nyfikenhet håller du dig uppdaterad kring ny information och kunskap. I din roll kommer du ha flertalet kontaktytor både internt och externt vilket ställer krav på social förmåga och hög servicekänsla.
Har du kompetens inom eller erfarenhet från internationell moms, lagerhållning eller tull så är detta meriterande likväl som att du jobbat i organisationer där man analyserat och följt upp resultat. Vi arbetar i flera olika system men också djuplodat i Excel vilket ställer krav på IT-vana och goda kunskaper i Office-paketet. Kunskaper i såväl engelska som svenska är ett krav för tjänsten.
Spobik erbjuder dig en varierad och utvecklade tjänst i en koncern som växer och som vill ligga i framkant när det gäller produkter och varumärken inom Cykelsport och Hockey. Din placering är i vårt moderna kontor uppe på Hedenstorp i Jönköping där vårt centrallager ligger och besök ute hos främst dotterbolag kan förekomma.
I denna rekrytering samarbetar vi med Ljung Kompetensförsörjning. Ansökningar behandlas löpande så vänta inte med din ansökan. Skulle du ha frågor eller funderingar kring tjänsten så är du välkommen att höra av dig till Marcus Ljung på 0705-187441 alternativt marcus.ljung@ljungkompetens.se
Ljung kompetensförsörjning är en personligare rekryteringskonsult i Jönköpingsregionen som vill göra det enkelt och säkert för ditt företag att inte bara hitta, utan också attrahera rätt kompetens att vilja jobba hos just ert företag. Vi är branschoberoende och hjälper dig rekrytera kompetens, vare sig det är för en instegstjänst, specialist- eller chefsbefattning inom produktion, teknik, logistik, inköp, ekonomi, försäljning, marknad och IT. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljung Kompetensförsörjning AB
(org.nr 559341-8568), http://www.ljungkompetens.se Arbetsplats
Ljung Kompetensförsörjning Kontakt
Marcus Ljung marcus.ljung@ljungkompetens.se 0705-187441 Jobbnummer
9505613