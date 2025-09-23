Spiragården söker Boendestödjare Vaken Natt till Ockelbo
2025-09-23
Agaton Omsorg AB
Nu finns chansen att vara med om något unikt och spännande!
Om Oss
Spiragården bedriver ett nybyggt och modernt psykiatriboende enligt SoL (Socialtjänstlagen) i Ockelbo.
Spiragården är en del av Agaton Omsorg - det lilla genuina omsorgsföretaget som med gemenskap och glädje förändrar vardagen tillsammans.
Entreprenörsdrivna med lång erfarenhet och hög kunskap kring att bygga upp och driva högklassig vård- och omsorgsverksamhet.
Vi erbjuder moderna boendelösningar i framkant för vuxna inom ramen för SoL och LSS. Agaton är det enkla och pålitliga alternativet som med engagemang, omtanke och glädje ger trygghet och stöd på vägen mot ett självständigare liv.
Vår vision är att tillsammans göra just denna dag bättre än gårdagen.
Vill du bidra i ett hängivet Team och ingå i ett snabbfotat, nytänkande och växande företag? Sök då till oss på Spiragården psykiatriboende i Ockelbo! En helt unik möjlighet att få vara med och skapa stöd i ett fantastiskt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Du har stor möjlighet att påverka verksamheten tillsammans med Teamledare och Verksamhetsansvarig på Spiragården Ockelbo.
Om Spiragården Ockelbo
Vi på Spiragården är stolta över att kunna erbjuda ett toppmodernt och nybyggt boende för behövande. Boendet ligger lugnt beläget i Ockelbo med närhet till centrum och samhällsservice och samtidigt med naturen in på knuten.
Boendet innehar 15 platser där varje boende har sin egen lägenhet med fullvärdigt kök och badrum. Därtill finns gemensamhetsutrymmen såsom kök/matplats och gemensamhetsytor.
I boendet utformas stöd för dem som bor i syfte att kunna leva så självständigt möjligt med ett varierat innehåll vad gäller sysselsättning, aktiviteter och gemenskap. Till varje boende utses en kontaktperson vilken ansvarar för planering, genomförande och uppföljning kring den boende.
Om Rollen
Som Boendestödjare är du en viktig del i de människors liv vilka är boendes på Spiragården och en garant för att våra arbetssätt och bemötande gentemot våra boende följer vår pedagogiska grundsyn och värdegrund. Vår vision är att tillsammans göra just denna dag bättre än gårdagen för de personer som vi får förmånen att ta hand om.
Vi söker:
Vi söker nu Boendestödjare Vaken Natt, heltid
Arbetstid: Vaken Natt
Provanställning 6 månader.
Tillträde sker snarast utifrån överenskommelse.
Vi söker dig som har relevant utbildning inom psykiatri/vård och omsorg. Inriktning Psykiatri är meriterande (ex. undersköterska med inriktning psykiatri, skötare, behandlingspedagog, socialpedagog, stödpedagog.
Ett krav är dokumenterad erfarenhet av arbete inom liknande verksamhet, psykiatrisk öppen- och/eller slutenvård.
Meriterande är om du har kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik och/eller ESL (Ett självständigt liv).
B-Körkort är meriterande.
Är du:
Prestigelös och ansvarstagande i ditt medarbetarskap?
Driven, engagerad och hängiven uppgiften att stödja andra människor i deras utveckling?
Initiativrik och har en god förmåga att arbeta i grupp såväl som självständigt?
Har förmåga att få förtroende hos andra och är lösningsfokuserad?
Då är du rätt person för oss!
Läs mer om oss och vår verksamhet på https://agatonomsorg.se/spiragarden-ockelbo/
Vad händer nu?
Ansök gärna så snart som möjligt då vi intervjuar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Intervjuvkan komma att ske både genom fysiskt möte och/eller Teams.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Kontaktuppgifter vid frågor:
Joakim Eriksson, Teamledare, joakim.eriksson@spirarehab.se
, 072-087 00 17.
Spiragården som en del av Agaton Omsorg har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
