Spicy Hot Karlstad söker kockar för asiatisk matlagning!
Spicy Hot Restauranger AB / Kockjobb / Karlstad
2025-12-30
Nu söker Spicy Hot Karlstad en blivande kock för asiatisk matlagning!
Spicy Hot är en fast casual restaurang där vi serverar asiatisk mat med fokus på kvalitet och smak. Nu söker vi en blivande kock som vill bli en del av vårt team i Karlstad.
Arbetsuppgifterna består främst av att förbereda och tillaga maträtter enligt recept och gästers önskemål men också bland annat av varumottagning, beställning och prepp av råvaror, temperaturkontroller och andra sedvanliga uppgifter som kock.
Vi söker dig som har ett intresse för asiatisk matlagning, är noggrann, självgående, organiserad, samarbetsvillig och serviceminded. Inom Spicy Hot har vi en grundläggande utbildning för att lära sig konsten att woka och att tillaga övriga rätter som serveras inom kedjan. Tidigare erfarenhet från restaurangbranschen är inte ett krav men ses som en fördel - för oss inom Spicy Hot är det viktigare att vår personal har rätt inställning till sitt arbete.
Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö med erfarna kollegor, utvecklingsmöjligheter, bra lön och villkor samt en restaurang där kvalitet och trivsel är viktigt.
Vänligen märk din ansökan med "Karlstad" i ämnesraden.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: kock@spicyhot.se
Detta är ett heltidsjobb.
