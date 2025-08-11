Spelledare till Yxkastning i Stockholm (kvällar och helger)
Quezzle AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Stockholm Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Stockholm
2025-08-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quezzle AB i Stockholm
, Ekerö
, Uppsala
, Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige
Axe Throwing (Yxkastning) i Stockholm är en gruppaktivitet där deltagarna lär sig kasta mot en måltavla och tävlar sedan i en turnering. Det är ungefär som bowling eller darts fast mycket roligare aktivitet.
Vi söker en timanställd Aktivitetsledare som har flexibilitet att ta sporadiska timmar under veckodagar och helger. Ca. 8 - 20 timmar per vecka. Du skall kunna jobba främst kvällar och helger.
Som Aktivitetsledare har du följande uppgifter.
• Möta kunder. Introducera kunder till aktiviteten Yxkastning, säkerhet och tävlingsregler.
• Bevaka och stödja kunder under aktiviteten.
• Ta hand om kunderna efter aktiviteten och ta betalt.
• Ställa i ordning efter grupper och förbereda banor för nästa grupp.
• Svara på frågor eller bokningsförfrågningar som kommer via telefonsamtal.
Dina Kvalifikationer:
• Mycket hög social kompetens då du kommer att se till att kunderna blir nöjda med aktiviteten oavsett resultaten de uppnår.
• Stresstålighet och förmåga att hantera tidspress. Ibland krävs det att du gör jobbar under högt tempo för att hålla tidsschema. Därför bör du vara en stresstålig person som klarar av detta.
• Bra engelska i tall och skrift är ett krav då vi har en del engelsktalande kunder.
Om dig
• Du är en kreativ person och kommer med idéer/ förslag för att förbättra verksamheten.
• Du känner dig hemma i datormiljö och i sociala medier.
• Du kommunicerar på felfri svenska i tal och skrift (modersmål). Ett måste eftersom du kommer att hantera kundkommunikationen via e-post och sociala medier. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Axepert Stockholm". Arbetsgivare Quezzle AB
(org.nr 559005-5058), https://madaxe.se/
Döbelnsgatan 12 (visa karta
)
113 58 STOCKHOLM Jobbnummer
9453639